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«Сидел и думал: только бы не выпустили»

  • 21.09.2017, 15:37
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Каким был дебют борисовского БАТЭ в еврокубках.

БАТЭ стартовал в групповом раунде Лиги Европы с ничьей с Белграде и готовится к визиту очередного гранда. Европейская осень, приезд "Арсенала" — сейчас в Беларуси к этому относятся чуть ли не как к приятной повседневности. "Прессбол" возвращается на 18 лет назад, в первый сезон БАТЭ в еврокубках и вспоминает, с чего начинали "желто-синие" на международной арене.

Дебют был не очень, но тем более длинным и впечатляющим оказался путь белорусского чемпиона к европейскому признанию. Все началось в 1998-м, когда Александр Лисовский принес борисовчанам победу над чемпионом того сезона могилевским "Днепром", а заодно первое для БАТЭ серебро чемпионата Беларуси. Ну, а вместе с ним — историческую путевку в Кубок УЕФА. Где в первом раунде попал на московский "Локомотив".

"Тогда еще и речи ни шло о нововведениях Платини, все варились в общем котле, и уже в стартовых раундах можно было попасть на серьезного соперника. Как раз московский "Локомотив" на этой стадии и был самым нежелательным оппонентом. Хотя железнодорожники как раз в августе находились не в лучшей форме. Они угодили в небольшой кризис. Я ездил в Москву на их матч с сочинской "Жемчужиной", они, по-моему, уступили 1:2 и попали под огонь критики. Тогда подумал: соперник, конечно, серьезный, однако есть шанс побороться", — вспоминает главный тренер тогдашнего БАТЭ Юрий Пунтус.

Борисовчане в августе 99-го, в свою очередь, шли навстречу дебютному золоту чемпионата Беларуси. Они его в итоге оформили за пять туров до финише, но уже летом были в серьезном отрыве и могли позволить себе сконцентрироваться на первом выступлении в еврокубках. В Москве также был серьезный интерес к успехам борисовского клуба, особенно на фоне кризиса "Локо".

Коли Рындюка, который перебрался как раз в "Локомотив" летом 1998-го, тогда спрашивали: что это за команда у вас? Он, как помню, ответил: "Это белорусский "Спартак". В общем, готовились к нам серьезно. Семин, насколько знаю, дал неслабую. накачку своим ребятам", — говорит Пунтус.

Юрий Иосифович вместе с боссом БАТЭ Анатолием Капским за год до этого гостили в Москве, оформляя трансфер Рындюка, где и познакомились с главным тренером своего будущего оппонента Юрием Семиным и тогдашним президентом "Локо" Валерием Филатовым.

"К Рындюку тогда появился серьезный интерес. Он уже выступал за молодежную сборную. Приезжали люди из Киева, но в итоге договорились с "Локомотивом". Филатов сначала приехал к нам, разместился в гостинице "Минск". Пригласил к себе, выпили по сто граммов, и буквально сразу договорились о переходе Рындюка. А через три дня уже мы поехали на базу "Локомотива" в Черкизово", — вспоминает Пунтус.

Об этом в 20-летний юбилей БАТЭ в разговоре с tut.by вспоминал и Анатолий Капский: "Со штабом москвичей были на связи. Юрий Пунтус общался с главным тренером Юрием Семиным, а я — с президентом клуба Валерием Филатовым. При встрече и по сто граммов могли вместе выпить, много полезных советов получили от них. Когда мы Рындюка, привезли на базу "Локомотива" в Баковку, Юрий Палыч пригласил к себе в номер и говорит: "Сейчас напиток новый популярный появился. Отличный". Ну и раздавили бутылочку втроем: Семин, я и Юра Пунтус. Так я в первый раз попробовал виски.

Ну, а что касается матчей, то Пунтус — он же такой, шашки наголо всегда был. Настраивал команду на то, чтобы посражаться и зацепить "Локомотив". Тогда не было столько площадок для изучения соперника, аналитики, информации. Только то, что видели по телевизору".

Однако противостоять одной из лучших команд России белорусскому вице-чемпиону не удалось. Не получилось вообще ничего. Счет уже на 6-й минуте открыл Джанашия, отобравший мяч в чужой штрафной и не заметивший соперников. А к перерыву гости вели 3:0: Лоськов мастерски реализовал штрафной, а чуть позже Джанашия оформил дубль. Единственное, что смогли сделать белорусы, забить мяч престижа. И он, кстати, снова был на счету Лисовского.

"Там было настолько все очевидно, что мы после игры с ребятами смеялись над тем, как Джанашия посадил троих на плечи и катал по полю. Разница в уровне была нереальная. С нами играли, как с детьми, — вспоминал Александр Глеб. Будущему лучшему футболисту Беларуси тогда было 18, и поединок он провел на скамейке запасных. — Сидел и при счете 1:7 думал: "Лишь бы не выпустили!" С одной стороны мне, молодому, хотелось сыграть, но при том, как не могли даже середину поля перейти, думал: "Ну, выйду, ну, побегаю — и что изменится?" Сейчас разница между БАТЭ и российскими клубами практически сведена к минимуму".

Неужели тогда была пропасть?

"На самом деле разница была заметной, но не настолько большой, чтобы проигрывать 1:7. Естественно, у ребят тряслись коленки. Накануне видел одну команду, а на матч вышла совсем другая. Многое решила психология", — вспоминает Юрий Пунтус. — После игры выпивали с руководством "Локомотива". Нас поддержали: мол, сами так же начинали в еврокубках. В первом своем матче москвичи попали на "Ювентус" и проиграли тоже очень крупно".

Анатолий Капский: "На игру в Борисове Филатов с друзьями приехал в специальном вагоне РЖД. В нем была огромная спальня, как в солидном коттедже, столовая, мебель дорогущая. Еще артистов с собой каких-то вроде захватил. Вагон этот стоял на вокзале в Борисове на запасном пути. А ночью его подцепили к какому-то поезду и он укатил в Москву. Проиграли мы 1:7, но проводить товарища все равно надо было. Накрыл Валера стол в своем вагоне и лечил мою хандру, ведь после игры я был очень расстроен.

А ответная игра была в Москве. Юрий Иосифович опять полные рожки патронов заготовил: "Ну, там-то мы их зацепим". И тоже полетели вперед. И снова получили".

"На самом деле с тем настроем, с которым ребята приехали на игру в Москву, думал, в ответном поединке точно должно получиться. Были на подъеме, там великолепный стадион, идеальный газон, болельщики. Но в игре снова ничего не вышло. Джанашия имел, наверное, килограммов пять лишнего веса, но уходил от наших парней с легкостью. В Борисове поставил в персональную опеку против него Пятраускаса, но все равно тот в итоге сделал хет-трик", — говорит Пунтус.

Московский "Локомотив" прошел в следующий раунд, переиграл там датский "Люнгбю" (2:1, 3:0), однако на третьей стадии ничего не смог поделать с английским "Лидсом" (1:4, 0:3). Однако уже спустя несколько лет москвичей ждала дебютная группа Лиги чемпионов. БАТЭ до нее оставалось 9 лет, но скажи кто об этом на стыке веков в Борисове — подняли бы на смех.

"Мы тогда и мечтать о таких высотах не могли! Попасть в группу было не просто сложно — нереально! С одной стороны и формат не располагал — уже в квалификации легко можно было угодить на грандов. С другой — с тех пор футбол изменился, все научились играть. Но в любом случае БАТЭ проделал за эти 18 лет огромный путь".

БАТЭ (Борисов, Беларусь) — ЛОКОМОТИВ (Москва, Россия) — 1:7

БОРИСОВ. 12 августа 1999. Городской стадион. 6500 зрителей. Начало в 18.00.

СУДЬИ: Э.Пуля, В.Тексье, Д.Бекинья (все — Франция).

БАТЭ: Федорович, Гончаренко, Скрипченко (к), Тихомиров, Лошанков, Ермакович (Лисовский, 37), Арзамасцев (А.Баранов, 21), Невинский, Кутузов, С.В.Кузнецов (Мирошкин, 63), Пятраускас.

Запасные: Хомутовский, Гончарик, Диваков, А.Глеб.

Главный тренер — Юрий Пунтус.

ЛОКОМОТИВ: Р.Нигматуллин, Черевченко, Лаврик, Харлачев, Оганесян (Дроздов, 46), Чугайнов (к), Смертин (Маминов, 61), Пашинин, Джанашия, Лоськов (Булыкин, 46), Саркисян.

Запасные: Поляков, Арифуллин, Семененко.

Главный тренер — Юрий Семин.

ГОЛЫ: 0:1 — Джанашия (6). 0:2 — Лоськов (25, со штрафного). 0:3 — Джанашия (33, пас — Лоськов). 0:4 — Саркисян (56, пас — Джанашия). 0:5 — Джанашия (60, пас — Саркисян). 1:5 — Лисовский (72, пас — Кутузов). 1:6 — Булыкин (74, пас — Маминов). 1:7 — Булыкин (87, пас — Харлачев).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Ермакович (9) — Оганесян (20).


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