закрыть
21 сентября 2017, четверг, 17:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Исследователи: Только три школьных предмета пригодились в жизни белорусским выпускникам

6
  • 21.09.2017, 16:27
  • 1,790
Фото: 21.by

Белорусский язык занял второе место.

Исследовательский центр ИПМ провел социологический опрос среди бывших школьников на тему, какие знания средней школы им пригодились. И получил довольно интересные результаты: всего три предмета из школьной программы набрали больше 10% в рейтинге нужности, пишет onliner.by.

В опросе участвовали 1000 выпускников различных школ страны. На первое место по нужности респонденты поставили русский язык (56%), на втором — белорусский (16%), на третьем — математика (7%).

— Все остальные предметы набрали менее 5%, — говорит социолог исследовательского центра Дарья Урбан. — Более того, химия, биология, трудовое обучение и еще 14 предметов набрали и вовсе меньше 1%. И это очень хорошо иллюстрирует подход к тому, о чем нам говорят в школе. Печально, что люди, даже изучая эти предметы в школе, не понимают, для чего они им в жизни.

Презентовать полную версию исследования специалисты собираются на «Кастрычніцкім эканамічным форуме», который пройдет 2—3 ноября.

А вам какие предметы пригодились из школьной программы? Выберите подходящий вариант ответа, а в комментариях поделитесь своим опытом.


Мнение

Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич
Хватит равняться на Москву
Хватит равняться на Москву Настя Рогатко
Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!