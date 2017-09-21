Исследователи: Только три школьных предмета пригодились в жизни белорусским выпускникам 6 21.09.2017, 16:27

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Фото: 21.by

Белорусский язык занял второе место.

Исследовательский центр ИПМ провел социологический опрос среди бывших школьников на тему, какие знания средней школы им пригодились. И получил довольно интересные результаты: всего три предмета из школьной программы набрали больше 10% в рейтинге нужности, пишет onliner.by.

В опросе участвовали 1000 выпускников различных школ страны. На первое место по нужности респонденты поставили русский язык (56%), на втором — белорусский (16%), на третьем — математика (7%).

— Все остальные предметы набрали менее 5%, — говорит социолог исследовательского центра Дарья Урбан. — Более того, химия, биология, трудовое обучение и еще 14 предметов набрали и вовсе меньше 1%. И это очень хорошо иллюстрирует подход к тому, о чем нам говорят в школе. Печально, что люди, даже изучая эти предметы в школе, не понимают, для чего они им в жизни.

Презентовать полную версию исследования специалисты собираются на «Кастрычніцкім эканамічным форуме», который пройдет 2—3 ноября.

А вам какие предметы пригодились из школьной программы? Выберите подходящий вариант ответа, а в комментариях поделитесь своим опытом.