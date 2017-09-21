Боровлянское сопротивление готовится окружить лес живой цепью 2 21.09.2017, 17:13

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Жители поселка протестуют против вырубки леса.

Жители Боровлянского сельсовета Минского района, протестующие против вырубки векового леса около их домов, а также намерений соорудить на освободившемся месте объекты соцкультбыта, cобираются организовать акции протеста в знак несогласия с градостроительной политикой властей.

Живая цепь вокруг леса и пикет исполкомов

«Вот буквально сажусь писать заявку на три массовые мероприятия, - говорит «Свабодзе» один из активистов боровлянского сопротивления Иван Войтович. - Во-первых, планируем оцепить живой цепью участок леса, определенный под уничтожение. Во-вторых, митинг у Боровлянского сельского исполкома. В-третьих, пикетирование Минского районного исполнительного комитета. По нормативам, заявка должна быть направлена за 15 дней до мероприятия, но будем предупреждать: если люди выйдут массово и стихийно раньше срока, это останется на совести прежде всего тех, кто довел их до такого состояния ».

Как уточнил собеседник, протестные акции состоятся по указанным адресам 6, 7 и 9 октября соответствующие.

Как сообщалось ранее, жители протестуют против вырубки леса, освоения освобожденной территории и прокладки новой шоссейной дороги рядом с домами. Их поддержали жители поселков Лесковка, Лесной.

Речь идет о вырубку массива на 5 гектарах - власти хотят уничтожить лес, провести коммуникации, построить школу и детский сад, а потом и жилые дома. Жители считают, что целесообразно вести стройку на свободном месте - на поле. А сначала нужно обеспечить такой нужной инфраструктурой тех, кто уже живет в Боровлянах и окрестностях.

Однако их аргументы остаются неуслышанными. Как говорит Иван Войтович, геодезисты уже начали брать в лесу пробы грунта, чтобы подготовить почву для начала строительных работ. Об этом свидетельствуют и документы, активистам удалось добыть по своим каналам:

«Нужную информацию мы получаем через различные источники, официально ее получить невозможно. Так вот удалось подержать в руках "Приказ на выполнение геодезических работ". То есть, приезжала бурильная установка, делала скважины, специалисты изучали характеристики несущей почвы. Стандартная процедура, которая обычно предшествует активным строительным работам. Мы видели, что разрешение выдал Боровлянский исполком, и это связано со строительством школы или детского сада. То есть, нам дают понять, что механизм закрутился, пошли затраты, финансирование строительства на месте леса. Нас это, безусловно, напрягает».

Достучаться до Лукашенко и отозвать «депутатов»

Чуть раньше возникла инициатива отзыва «депутатов», которые баллотировались из населенных пунктов Боровлянского сельсовета, включая председателем «cовета «депутатов» Минского района Сергеем Шаблыкой. Также озвучены намерения через Генпрокуратуру и «парламент» отозвать Ивана Липницкого, председателя «cовета «депутатов» Минской области. Жители убеждены: избранные лица не только ничего не делают для решения проблемных вопросов, а непосредственно причастны к введению общественности в заблуждение.

«В миноблисполкоме состоялось заседание совета по архитектуре и строительству, - продолжает Иван Войтович. - Проект одобрен без всякого учета мнения инициативной группы. Мы подготовили возражение, поскольку категорически не согласны с таким сценарием освоением лесного массива - это полная несоответствие пожеланиям людей, которые там живут. На приеме в администрации Лукашенко передали предложения, как "разрулить" конфликтную ситуацию. Сегодня наши представители в комитете Госконтроля. С нами надо считаться: как-никак собрано 4,5 тысячи подписей. Только часть, которую успели охватить физически. 80-90% тех, к кому мы обращались, подписывались без вопросов. ».

По словам Ивана Войтовича, люди прежде всего подписались под тем, что они против дальнейшего уплотнения в Боровлянах, которое не учитывает сложную ситуацию вокруг социальных объектов - школ, садов, поликлиник, спортивных площадок. Все это должно быть в шаговой доступности, а не в чистом поле, которое хотят создать за счет уничтожения леса.

В поддержку своих требований жители вывешивают на домах плакаты в защиту леса. А также выражают готовность за собственные средства оборудовать парковую зону со скамейками, качелями, дорожками на лесной территории, определенной под вырубку. Рядом находится детский онкологических центр, детская деревня, многоквартирные дома, куда маленькие пациенты с родителями и жители панелек могли бы приходить и отдыхать на воздухе. Полноценного парка в поселке нет и не было.

Если кампания сопротивления и походов по государственным инстанциям не будет иметь результата, активисты из инициативной группы за спасение боровлянского леса оставляют за собой право подать в суд на авторов застройки за умышленное нанесение вреда природе и нескольким десяткам тысяч граждан.