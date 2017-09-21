закрыть
21 сентября 2017, четверг, 21:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Турист: Вроде не в Париж еду, а в Минск. Почему гостиницы такие дорогие?

8
  • 21.09.2017, 18:03
  • 6,484

Сколько стоят и как выглядят самые дешевые и самые престижные номера в столице.

Минск — удивительный город: здесь проживает одна пятая всего населения страны, дорогой квадратный метр и не менее дорогие заведения общепита, пишет onliner.by.

В столице нет мировых достопримечательностей, ради которых путешественники будут готовы ехать с другого конца света. Да и масштабного наплыва туристов не видится. Совокупность всех этих составляющих вовсе не означает, что временное проживание в городе-герое обойдется путешественнику дешево. В том, что Минск — для богатых, довелось убедиться россиянину Николаю.

«Я в небольшом шоке от цен на гостиницы в Беларуси, — поделился своими наблюдениями путешественник. — Вроде не в Париж еду, а в Минск. Видимо, гостиничный бизнес ориентирован прежде всего на иностранного туриста, который и такие цены примет. Я в Москве могу чуть ли не в два раза дешевле номер забронировать».

Спорить с молодым человеком трудно: цены на гостиничные номера, как правило, «кусачие». Посмотрим на самые доступные и самые дорогие минские отели поближе, представив, что нам надо забронировать один двухместный номер на ночь с 30 сентября на 1 октября.

$30 в сутки — и он ваш

Самый доступный вариант проживания в Минске предлагает гостиница «Вояж». Отель был открыт еще в 2013 году и сразу позиционировался как бюджетный. Шестиэтажное здание, долгое время остававшееся «забросом», отремонтировали и стали приглашать гостей. Номер обойдется в $29 в сутки (одноместные и вовсе $26). На booking.com рейтинг у отеля очень хороший — средняя оценка 8,6 балла. А из нареканий многочисленных постояльцев — только дороговизна завтраков и удаленность от центра (видимо, жильцы попадаются понимающие и не «громят» гостиницу в пух и прах, как это делают обитатели номеров люкс в пятизвездочных отелях).

В категорию «вход до $35» попадают еще порядка 7 столичных отелей, на фоне которых выгодно выделяется новый двухзвездочный Aqua-Minsk Hotel — его рейтинг на международном сервисе 9,1 балла. Гостиница расположена всего в 150 метрах от аквапарка «Лебяжий». Приятным бонусом к проживанию идет возможность бесплатно посещать одну из зон аквапарка и тренажерный зал. Минусы постояльцы все-таки нашли: отсутствие москитных сеток на окнах и, следовательно, присутствие комаров, а также отсутствие кондиционера и не мягкое постельное белье.

$150 за базовый набор

Наиболее высокую цену за сутки в стандартном номере просят в отеле «Европа». Это, конечно, пять звезд, самый центр города и бурлящая ночная жизнь за окном, но и заплатить за удовольствия придется порядочно — $150 в сутки. В эту сумму не входит завтрак (если хотите его добавить, раскошелиться придется сразу на $203 в сутки, и это все еще без возможности бесплатной отмены бронирования). Постояльцы здесь более привередливые: им не нравится не только цена, но также шум, общение с персоналом, отсутствие утюга в номере, прокуренные номера и подушки из синтепона. И все же общая оценка у красивого отеля очень достойная — 8,9 балла.

Еще один топ-отель (по цене и рейтингу) — новичок DoubleTree by Hilton. Оценка — 9,4 балла, оригинальная архитектура, удачное расположение в начале проспекта Победителей, свежие номера. Отель принял первых посетителей 14 декабря 2016 года, прошел уже почти год, а отзывов накопилось немало — 691. В основном положительно-восторженные. Но есть и минусы. «Итак, 200 долларов отдали, посмотрим, что в мини-баре: две малюсенькие колы в пустом холодильнике. Ладно, здесь есть панорамный бар, посидим вечером, выпьем кофе — извините, все места заняты гостями с улицы, и вообще у нас депозит 75 долларов за двоих. Во всех отелях нашей поездки чувствуешь себя человеком, а здесь — пигмеем», — написал Андрей.

«Две ночи подряд на 15-м этаже невозможно заснуть из-за ужасно громких басов из бара на 21-м этаже до трех утра!!! Персонал на ресепшене в ответ на жалобу предложил переселить нас пониже, на 10-й. Спасибо, конечно, но, может, проще договориться и сделать музыку в баре потише? Интересно, а как приходится посетителям на 16—20-х этажах, если на 15-м вибрируют окна? Очень обидно, что огромный, качественный и дорогой отель респектабельной международной сети не может или не хочет договориться с каким-то тусовочным баром у себя же на крыше, и десятки постояльцев, заплатив большие деньги, просто не могут уснуть. Грустно...» — пожаловался Сергей.

Деньги и вправду большие — сутки без завтрака и возможности отмены бронирования стоят $135. Завтрак — еще $20, но это если вы захотите сами, принуждать никто не будет. Хочется подстраховаться и иметь опцию отмены бронирования — доплати деньги и перейди в категорию $150 за сутки.

Стоимость проживания в белорусских гостиницах (даже не относящихся к именитым мировым сетям) высокая. Если брать номер в «пятерке» со всеми дополнительными «опциями», едва уложишься в $200 в сутки.


Мнение

Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич
Хватит равняться на Москву
Хватит равняться на Москву Настя Рогатко
Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!