Турист: Вроде не в Париж еду, а в Минск. Почему гостиницы такие дорогие? 8 21.09.2017, 18:03

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Сколько стоят и как выглядят самые дешевые и самые престижные номера в столице.

Минск — удивительный город: здесь проживает одна пятая всего населения страны, дорогой квадратный метр и не менее дорогие заведения общепита, пишет onliner.by.

В столице нет мировых достопримечательностей, ради которых путешественники будут готовы ехать с другого конца света. Да и масштабного наплыва туристов не видится. Совокупность всех этих составляющих вовсе не означает, что временное проживание в городе-герое обойдется путешественнику дешево. В том, что Минск — для богатых, довелось убедиться россиянину Николаю.

«Я в небольшом шоке от цен на гостиницы в Беларуси, — поделился своими наблюдениями путешественник. — Вроде не в Париж еду, а в Минск. Видимо, гостиничный бизнес ориентирован прежде всего на иностранного туриста, который и такие цены примет. Я в Москве могу чуть ли не в два раза дешевле номер забронировать».

Спорить с молодым человеком трудно: цены на гостиничные номера, как правило, «кусачие». Посмотрим на самые доступные и самые дорогие минские отели поближе, представив, что нам надо забронировать один двухместный номер на ночь с 30 сентября на 1 октября.

$30 в сутки — и он ваш

Самый доступный вариант проживания в Минске предлагает гостиница «Вояж». Отель был открыт еще в 2013 году и сразу позиционировался как бюджетный. Шестиэтажное здание, долгое время остававшееся «забросом», отремонтировали и стали приглашать гостей. Номер обойдется в $29 в сутки (одноместные и вовсе $26). На booking.com рейтинг у отеля очень хороший — средняя оценка 8,6 балла. А из нареканий многочисленных постояльцев — только дороговизна завтраков и удаленность от центра (видимо, жильцы попадаются понимающие и не «громят» гостиницу в пух и прах, как это делают обитатели номеров люкс в пятизвездочных отелях).

В категорию «вход до $35» попадают еще порядка 7 столичных отелей, на фоне которых выгодно выделяется новый двухзвездочный Aqua-Minsk Hotel — его рейтинг на международном сервисе 9,1 балла. Гостиница расположена всего в 150 метрах от аквапарка «Лебяжий». Приятным бонусом к проживанию идет возможность бесплатно посещать одну из зон аквапарка и тренажерный зал. Минусы постояльцы все-таки нашли: отсутствие москитных сеток на окнах и, следовательно, присутствие комаров, а также отсутствие кондиционера и не мягкое постельное белье.

$150 за базовый набор

Наиболее высокую цену за сутки в стандартном номере просят в отеле «Европа». Это, конечно, пять звезд, самый центр города и бурлящая ночная жизнь за окном, но и заплатить за удовольствия придется порядочно — $150 в сутки. В эту сумму не входит завтрак (если хотите его добавить, раскошелиться придется сразу на $203 в сутки, и это все еще без возможности бесплатной отмены бронирования). Постояльцы здесь более привередливые: им не нравится не только цена, но также шум, общение с персоналом, отсутствие утюга в номере, прокуренные номера и подушки из синтепона. И все же общая оценка у красивого отеля очень достойная — 8,9 балла.

Еще один топ-отель (по цене и рейтингу) — новичок DoubleTree by Hilton. Оценка — 9,4 балла, оригинальная архитектура, удачное расположение в начале проспекта Победителей, свежие номера. Отель принял первых посетителей 14 декабря 2016 года, прошел уже почти год, а отзывов накопилось немало — 691. В основном положительно-восторженные. Но есть и минусы. «Итак, 200 долларов отдали, посмотрим, что в мини-баре: две малюсенькие колы в пустом холодильнике. Ладно, здесь есть панорамный бар, посидим вечером, выпьем кофе — извините, все места заняты гостями с улицы, и вообще у нас депозит 75 долларов за двоих. Во всех отелях нашей поездки чувствуешь себя человеком, а здесь — пигмеем», — написал Андрей.

«Две ночи подряд на 15-м этаже невозможно заснуть из-за ужасно громких басов из бара на 21-м этаже до трех утра!!! Персонал на ресепшене в ответ на жалобу предложил переселить нас пониже, на 10-й. Спасибо, конечно, но, может, проще договориться и сделать музыку в баре потише? Интересно, а как приходится посетителям на 16—20-х этажах, если на 15-м вибрируют окна? Очень обидно, что огромный, качественный и дорогой отель респектабельной международной сети не может или не хочет договориться с каким-то тусовочным баром у себя же на крыше, и десятки постояльцев, заплатив большие деньги, просто не могут уснуть. Грустно...» — пожаловался Сергей.

Деньги и вправду большие — сутки без завтрака и возможности отмены бронирования стоят $135. Завтрак — еще $20, но это если вы захотите сами, принуждать никто не будет. Хочется подстраховаться и иметь опцию отмены бронирования — доплати деньги и перейди в категорию $150 за сутки.

Стоимость проживания в белорусских гостиницах (даже не относящихся к именитым мировым сетям) высокая. Если брать номер в «пятерке» со всеми дополнительными «опциями», едва уложишься в $200 в сутки.