закрыть
21 сентября 2017, четверг, 21:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Гомельский вратарь дебютировал за «Коламбус»

1
  • 21.09.2017, 20:15
  • 1,220
Иван Кульбаков
Фото: pressball.by

Иван Кульбаков защищал ворота «Коламбуса» в матче с «Сент-Луис Блюз».

Сегодня ночью «Коламбус Блю Джекетс» проводил выставочную встречу с «Сент-Луис Блюз». Для нас эта игра была примечательна тем, что в основу «синекурточников» попал белорусский голкипер – Иван Кульбаков, пишет «Трибуна».

Начинал встречу экс-вратарь молодежной сборной бэкапом, однако на льду он все же появился – в третьем периоде Иван сменил 31-летнего канадца Брэда Тиссена, который пропустил две шайбы. К тому моменту счет в матче был 2:2.

В третьем периоде Кульбаков не пропустил ни разу, а несколько раз даже спас команду.

Но в овертайме «блюзмены» все-таки вырвали победу. Главная звезда «Сент-Луиса» россиянин Владимир Тарасенко прошил белорусского вратаря в большинстве.

Всего Кульбаков сделал 8 сэйвов после 9 бросков соперника. Продолжаем следить за нашим человеком в кэмпе «Блю Джекетс».


Мнение

Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич
Хватит равняться на Москву
Хватит равняться на Москву Настя Рогатко
Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!