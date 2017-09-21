В Киев из Минска прилетела россиянка с наркотиками и без документов 2 21.09.2017, 20:30

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Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Задержанная гражданка РФ имела признаки наркотического опьянения.

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали в международном аэропорту "Борисполь" гражданку Российской Федерации, у которой в личных вещах обнаружили наркотическое вещество. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Женщина прибыла рейсом "Минск – Киев". Пройдя на паспортный контроль, она не смогла предоставить документы, в связи с чем россиянку отвели для дополнительного контроля. В погранслужбе отметили, что во время беседы в поведении женщины были видны признаки наркотического опьянения. А служебная собака "сработала" на сумочку россиянки, в которой было найдено два свертка в фольге с веществом белого цвета.

Задержанная не имела при себе никаких документов, пояснив, что потеряла их в самолете. При этом она назвалась гражданкой Российской Федерации 1980 года. По словам задержанной, она прибыла в Украину работать в одной из компаний по продаже билетов.