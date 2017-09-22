Топ-5 самых белорусских алкогольных напитков от Кухмистра Верещаки 7 22.09.2017, 18:38

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Самая «хмельная» тема в белорусской культуре до сих пор была абсолютно не исследована.

Питьевой мед, наливки, старки, дубняки, зубровки, крупник… У читателей книги «Сакатала бочачка» слюна начинает течь изо рта, даже у тех, кто сдержанно относится к алкогольным напиткам. Даже самых заядлых абстинентов уже первая страница отправит в путешествие по прохладным подвалам белорусских дворцов, на кухни белорусских хозяек, пишет «Белсат».

Кухмистр Верещака (наст. имя Александр Белый) писал свою книгу целых 18 лет. Самая «хмельная» тема в белорусской культуре до сих пор была абсолютно не исследована и, бесспорно, требовала достаточно остроумного углубления в материал изучения.

Озорное название книги «Сакатала бочачка» – это строка из старинной белорусской свадебной песни, в которой молодую девушку сравнивают с бочкой пива. Девушка скучает в темнице, ей хочется «разлиться» и удовлетворить жажду того, кому предназначена, – поясняет автор. Кстати, свадебный эротический символизм очень глубок в фольклоре. Как рассказывает автор, брак можно сравнить и с самой технологией варки пива. Для создания пива нужны два полярных элемента, «пивной инь и янь».

«Сладость солода, но чтобы конденсировать его, уравновесить, нужна также и горечь хмеля. Так вот сладость – это конечно, женское начало, а горечь – мужское. Хмель – это четко мужская метафора. Этот символизм обыгрывается и в народных песнях, и в загадках, пословицах. К примеру: «Паненочка сик-сик, а паничок тык-тык». Что это? А это бочка и шпунт! «Сакатала бочачка» – это самый изысканный и опьяняющий путь к пониманию символов и мифов нашей истории. И не только алкогольных напитков. Так что же будет?» – интригует автор книги.

1. Пиво. Ровесник человеческой цивилизации

Свою книгу автор начинает с очень привычного для нас алкогольного напитка. Однако мало кто задумывался, что именно пиво плескалось в бокалах древних славян, литвинов, а еще позже сознательных и бессознательных белорусов на протяжении всей истории нашей нации. И не только нашей, так как пиво упоминается даже в древнеегипетской «Книге мертвых», а его изобретение приписывали Изиде или Осирису.

У славян же, между прочим, существовал свой «пивной календарь», и если мы сегодня можем купить пивка в любом магазине и в любое время года, то наши предки строго отслеживали лучшие сроки для пивоварения, тесно связанные с годовым сельскохозяйственным циклом. Пик потребления приходился на октябрь – начало ноября, время Октоберфестов и время наших Дедов. А по весне из первой талой воды варили известное во всей Европе «марцовое» пиво. Что интересно, лучшим сортом пива у наших предков считалось пиво «пшеничное». Поскольку пшеница на наших землях появилась достаточно поздно и себе позволить ее могла далеко не каждая семья, это придавало пиву из пшеницы особого уважения.

2. Липец – неискаженное национальное достоинство

Незаслуженно забытый белорусами питьевой мед также рядом с пивом занимает место «старца» в алкогольном царстве. Вполне возможно, что этот напиток еще старше пива. Для наших предков это был самый праздничный и сакральный напиток. Есть легенда, что именно этим напитком «диких и варварских» литвинов Ягайло угостил в Кракове королеву Ядвигу, от чего та пришла в нескрываемое восхищение и воскликнула: «Какое же у Вас пиво!». «А это не пиво, это – ковенский липец», – довольно сказал король.

С питьевым медом связан еще один легендарный напиток сарматских времен, который зовут «дубняком». Это и есть тот самый питьевой мед, но выдержан в дубовой бочке, что придавало напитку особый вкус и аромат дубового дерева.

3. Крупник – напиток братского согласия

Пунш, смешанный алкогольный напиток, который зародился в Южной Азии и распространился в Европе с начала XVII в, благодаря англичанам и голландцам. Напиток стал очень популярным в великолитовских шляхетских дворах. Однако заморскому горделивому «эмигранту» ни в чем не уступал наш традиционный крупник, который бесстыдно щекотал носы своим теплым злаковым запахом. Автор называет его самым «демократичным» белорусским напитком. Именно его считали «напитком братского согласия».

«Среди всех напитков, которые мы потеряли, крупник был самый болезненный. Самый демократичный, самый распространенный и самый насыщенный всякими метафорами. Он оставил самый глубокий след в нашей литературной традиции. Хозяйки дули дружно на пламя, которое горело над жидкостью, а после со вкусом жженого сахара разливали его по стаканам и пили. Его делали в печи под крышкой из теста. Есть литовский, жамойтский, караимский крупник. И при том, что считается их национальным напитком. Хотя название его полностью белорусское. Это был напиток, который не классифицировал своих хозяев. Его могли пить и обычные крестьяне, прихватив рюмочку вместе с закуской в костел на церковные праздники. Для белорусов – это действительно трагическая потеря», – с сожалением рассказывает Кухмистр.

4. Старка – белорусское виски

Да. Предки белорусов имели свой ржаной виски. Ничем не хуже заграничного. На историческую арену напиток выходит после январского восстания 1863-го года. Видимо, подавленное депрессивное настроение проваленных амбиций требовало более сильного и серьезного напитка.

У наших предков существовала очень красивая традиция делать старку по случаю рождения ребенка. Закопаную бочку с напитком выкапывали на совершеннолетие или на свадьбу. К сожалению, этот еще один настоящий традиционный белорусский напиток был присвоен вино-водочными магнатами еще в СССР, который начал выпускать имитированную настойку на листьях яблони и груши с горьким жгучим вкусом. И сегодня лицензией на производство старки «по-советски» торгует государственная организация «Союзплодоимпорт».

«Учитывая запутанную правовую ситуацию, которая сложилась после создания Таможенного союза, трудно предсказать, что случилось бы, если бы какой-то белорусский производитель захотел восстановить этот забытый продукт с многовековой историей», – пишет автор в книге.

5. Зубровка, которой «лечился» Брежнев

Еще один традиционный белорусский напиток, который присвоил «Саюзплодоимпорт» – Зубровка. Хотя на то, чтобы считаться ее родиной претендуют несколько стран, которые успешно продвигают бренд на Западе.

Настаивается напиток на травах зубровки, которая по легенде является любимой травой беловежских зубров, что, конечно же, гарантирует потребителю небывалое здоровье и силу. Как пишет автор, «по мужской части» тоже! Кстати, любителем зубровки был Леонид Брежнев. И даже у начальника охраны генсека была специальная функция – следить, чтобы круглые сутки у вождя советского народа всегда была рюмка ароматного напитка. Даже пережив инфаркт и инсульт, Брежнев не бросил запивать лекарства зубровкой – мол, чтобы лучше усваивалось.

Пять выбранных в этой статье напитков – это мизерная часть тех захватывающих историй, которые находятся в книге «Сакатала бочачка». Автор анализирует, почему мы потеряли невероятно богатую часть нашей культуры, традиционные напитки, которые «согревали» белорусские души в годы безвременья и радовали на праздники, кто приучил нас к водке, которую «чистяком» белорусы никогда не употребляли, откуда сегодня у нас (!) «Советское шампанское Радзивилл». И много много других интересных фактов вместе с рецептами традиционных белорусских алкогольных напитков, напечатанных с огромной надеждой, что наше поколение их сможет вернуть и возродить.

Примечательно, что вопреки принятому в Беларуси стереотипу «Крамбамбуля» – отнюдь не белорусский напиток. Вообще это напиток немецких студентов, который массово производился в Гданьске. А название среди потребителей было синонимом «чернила» и «выпивон». Но больше читайте в книге Александра Белого, известного как Кухмистр Верещака.