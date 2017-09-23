закрыть
23 сентября 2017, суббота, 13:05
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Российские хакеры атаковали 21 штат США

2
  • 23.09.2017, 9:16
  • 2,989

Российские киберакторы провели атаки на избирательные системы.

Штат Висконсин, один из «ключевых» штатов, голосование в котором определило результат президентских выборов 2016 года, сообщил, что подвергался атакам российских хакеров, наряду с еще 20 штатами, сообщает «Голос Америки».

Министерство внутренней безопасности США подтвердило, что информировало 21 штат об атаках российских хакеров, и что некоторые системы киберзащиты были прорваны, однако не назвало их и не указало, что хакеры смогли влиять на результаты волеизъявления.

Администратор Избирательной комиссии Висконсина Майкл Хаас сообщил, что «киберакторы российского правительства» атаковали систему регистрации избирателей штата в 2016 году. Однако, по его словам, результаты выборов не были изменены. Дональд Трамп выиграл выборы в Висконсине с преимуществом в примерно 23 тыс - или 0,8% - голосов.

Позднее факт атак против их избирательных систем подтвердили представители штатов Алабама, Огайо, Колорадо, Миннесота, Коннектикут и Вашингтон.


Мнение

Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!