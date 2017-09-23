закрыть
23 сентября 2017, суббота, 13:05
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как начинали свой карьерный рост богатейшие люди мира

2
  • 23.09.2017, 9:25
  • 2,341
Джефф Безос
Фото: epa/upg

Работа в сфере продаж развивает деловые качества, которые и помогают попасть в список Forbes, считают эксперты.

100 богатейших людей мира владеют суммарно более чем 2,3 трлн долларов, то есть 1-1,3% личного мирового богатства, свидетельствуют данные Forbes.

Британская рекрутинговая компания Aaron Wallis изучила, кем работали будущие миллиардеры. Результаты их исследования говорят о том, что 30 из 100 богатейших людей планеты начинали свой путь в семейных компаниях или получили бизнес по наследству, 17% начали свое собственное дело, а 53% работали по найму, пишет thinktanks.by.

Анализируя то, кем работали бизнесмены, не унаследовавшие состояние, эксперты пришли к выводу, что чаще всего они начинали карьеру в качестве продавцов. 10 из 53 миллиардеров, которые начали свою карьеру в организации, которая не принадлежали им, работали в продажах. К примеру, Уоррену Баффету еще не было 10 лет, а он уже покупал жевательную резинку и кока-колу в лавке своего деда и перепродавал соседям. Еще девять предпринимателей, согласно данным Aaron Wallis, начинали свой путь с позиции биржевого трейдера, еще пять были разработчикам, столько же — инженерами, а четверо — аналитиками.

Исследователи отмечают, что успешность тех, кто начинал карьеру в продажах, скорее всего, объясняется тем, что они в раннем возрасте узнали, что такое сделки. Это относится и к Джорджу Соросу (№29 в глобальном рейтинге Forbes, состояние 25,2 млрд долларов), который продавал игрушки и подарки прежде чем стать брокером и заработать состояние. То же самое можно сказать и о Майкле Делле (№38 в глобальном рейтинге Forbes, состояние 24 млрд долларов), который начинал свой путь с «холодных звонков» в рекламном отделе газеты прежде чем основать компьютерную компанию Dell.

Также исследовали попытались найти ответ на вопрос, а связано ли получение высшего образование с перспективами попасть в список Forbes? Их данные говорят о том, что между этими двумя факторами существует четкая связь: 3/4 миллиардеров (75 из 100) получили высшее образование. Причем 22 из них выучились на инженеров, 16 получили бизнес-образование, 11 — в сфере экономики, шесть — юриспруденции (как, к примеру, основатель Facebook Марк Цукерберг — он получил почетную степень доктора юриспруденции Гарвардского Университета в мае 2017 году, будучи уже №5 в глобальном рейтинге Forbes).

В целом эксперты считают, что люди, получившие высшее образование, имеют больше шансов разбогатеть. Многие из предпринимателей, которые зарабатывали деньги на технологиях, получили техническое образование, к примеру, создатель Amazon Джефф Безос (№3 в глобальном рейтинге Forbes, состояние 72,8 млрд долларов) или сооснователь Google Ларри Пейдж (№12 в глобальном рейтинге Forbes, состояние 40,7 млрд долларов).


Мнение

Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!