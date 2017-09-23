Как начинали свой карьерный рост богатейшие люди мира 2 23.09.2017, 9:25

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Джефф Безос

Фото: epa/upg

Работа в сфере продаж развивает деловые качества, которые и помогают попасть в список Forbes, считают эксперты.

100 богатейших людей мира владеют суммарно более чем 2,3 трлн долларов, то есть 1-1,3% личного мирового богатства, свидетельствуют данные Forbes.

Британская рекрутинговая компания Aaron Wallis изучила, кем работали будущие миллиардеры. Результаты их исследования говорят о том, что 30 из 100 богатейших людей планеты начинали свой путь в семейных компаниях или получили бизнес по наследству, 17% начали свое собственное дело, а 53% работали по найму, пишет thinktanks.by.

Анализируя то, кем работали бизнесмены, не унаследовавшие состояние, эксперты пришли к выводу, что чаще всего они начинали карьеру в качестве продавцов. 10 из 53 миллиардеров, которые начали свою карьеру в организации, которая не принадлежали им, работали в продажах. К примеру, Уоррену Баффету еще не было 10 лет, а он уже покупал жевательную резинку и кока-колу в лавке своего деда и перепродавал соседям. Еще девять предпринимателей, согласно данным Aaron Wallis, начинали свой путь с позиции биржевого трейдера, еще пять были разработчикам, столько же — инженерами, а четверо — аналитиками.

Исследователи отмечают, что успешность тех, кто начинал карьеру в продажах, скорее всего, объясняется тем, что они в раннем возрасте узнали, что такое сделки. Это относится и к Джорджу Соросу (№29 в глобальном рейтинге Forbes, состояние 25,2 млрд долларов), который продавал игрушки и подарки прежде чем стать брокером и заработать состояние. То же самое можно сказать и о Майкле Делле (№38 в глобальном рейтинге Forbes, состояние 24 млрд долларов), который начинал свой путь с «холодных звонков» в рекламном отделе газеты прежде чем основать компьютерную компанию Dell.

Также исследовали попытались найти ответ на вопрос, а связано ли получение высшего образование с перспективами попасть в список Forbes? Их данные говорят о том, что между этими двумя факторами существует четкая связь: 3/4 миллиардеров (75 из 100) получили высшее образование. Причем 22 из них выучились на инженеров, 16 получили бизнес-образование, 11 — в сфере экономики, шесть — юриспруденции (как, к примеру, основатель Facebook Марк Цукерберг — он получил почетную степень доктора юриспруденции Гарвардского Университета в мае 2017 году, будучи уже №5 в глобальном рейтинге Forbes).

В целом эксперты считают, что люди, получившие высшее образование, имеют больше шансов разбогатеть. Многие из предпринимателей, которые зарабатывали деньги на технологиях, получили техническое образование, к примеру, создатель Amazon Джефф Безос (№3 в глобальном рейтинге Forbes, состояние 72,8 млрд долларов) или сооснователь Google Ларри Пейдж (№12 в глобальном рейтинге Forbes, состояние 40,7 млрд долларов).