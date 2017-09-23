Порошенко: Миротворцы ООН на Донбассе не будут размещаться по российскому сценарию 3 23.09.2017, 10:14

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Фото: president.gov.ua

Миротворческая миссия ООН преградит поставки войск и оружия боевикам на Донбассе.

Миротворческая миссия ООН будет размещена на всей территории Донбасса, а не только на линии соприкосновения, как того хочет Россия. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщила его пресс-служба.

"Конечно, это не будет российский сценарий. Миротворческая миссия должна быть под мандатом ООН и располагаться на всей территории Донбасса – до границ между Россией и Украиной, чтобы не позволять российским войскам с вооружением проходить на оккупированные территории", – сказал Порошенко.

При этом Трюдо пообещал, что Канада в ближайшие месяцы обсудит, каким образом она сможет "привнести безопасность в этот регион, где Россия нарушила соглашения и международное право".

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях". В тот же день Россия внесла соответствующий проект резолюции на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

11 сентября в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин допустил, что вооруженная миссия ООН может находиться в районе конфликта на Донбассе не только на линии соприкосновения. По его мнению, она должна охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

22 сентября спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия согласна на размещение миротворческой миссии ООН только на линии соприкосновения, а не на всей территории Донбасса.