ИП грозят выходом на улицы 9 23.09.2017, 10:58

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Фото: tut.by

Предприниматели заявляют, что чиновники игнорируют их мнение.

РОО «Перспектива» выразило категорическое несогласие с методами работы Министерства по налогам и сборам в отношении индивидуальных предпринимателей и призывает провести встречу с ними до 1 октября 2017 года для обсуждения вопросов маркировки в ЕЭС обувной продукции и электронной прослеживаемости товаров.

Предприниматели обратились к главе администрации Лукашенко Наталье Кочановой со следующим обращением:

«РОО «Перспектива» выражает категорическое несогласие с возмутительным поведением и методами работы МНС, которые стали известны широким слоям индивидуальных предпринимателей в последнее время.

Речь идёт о судьбоносных вопросах бизнеса в Беларуси, обсуждать которые ИП не приглашают, и не ставят в известность. Речь идёт конкретно о совещании экспертной группы от 15.09.2017 № 8-2-9/ в МНС РБ, где рассматривались чрезвычайно важные для ИП вопросы маркировки в ЕЭС обувной продукции, в соответствии с письмом Евразийской экономической комиссии.

Суть в том, что на данную встречу не были приглашены ни РОО «Перспектива», ни ИП - члены рабочей группы Минэкономики, ни члены Советов ИП рынков и торговых центров. То есть вновь ситуация, когда средний и крупный бизнес зовут, а ИП игнорируют!!! Так поступать нельзя и ошибочно.

По нашей информации совещание организовал Заместитель министра по налогам и сборам Муквич В.В. Мнение ИП Беларуси в очередной раз показательно игнорируется, а отношение к ним можно назвать наплевательским, как к людям второго сорта. Нам не понятны мотивы чиновников МНС, которые постоянно игнорируют Форумы предпринимателей, а также предложения со стороны ИП о контактах и их участии в различных совещательных площадках по тематике малого бизнеса.

Дошло до того, что ИП страны вынуждены сами срочно реагировать и организованно записываться на 27 сентября 2017 года на личный приём к заместителю министра по налогам и сборам Муквичу В.В., чтобы донести свою позицию по актуальным проблемам, в том числе маркировке и электронной прослеживаемости товаров. Иначе попасть к данному чиновнику – невозможно.

Потом удивляемся, почему ИП выходят на улицы городов, устраивают забастовки и митинги по всей стране. Своими руками создаём напряженность там, где её быть не должно, ибо все в одной лодке, и обязаны отстаивать национальные интересы вместе и сообща, а не выборочно приглашать те, или иные предпринимательские структуры либо предпринимателей по принципу лояльности.

Учитывая вышеизложенное, РОО «Перспектива» предлагает:

- незамедлительно, до 1 октября 2017 года, организовать в Министерстве по налогам и сборам встречу с участием ИП и РОО «Перспектива», в целях обсуждения вопроса маркировки в ЕЭС обувной продукции и электронной прослеживаемости товаров, так как на 2 октября данные вопросы будут рассматриваться в ЕЭК;

- предпринять все меры по недопущению введения подобных вышеперечисленных механизмов в Республике Беларусь без серьёзного анализа и мнения самих предпринимателей, иными словами, если это противоречит национальному бизнесу, то данные инициативы ЕЭК должны быть отклонены нашей страной;

- указать заместителю министра по налогам и сборам Муквичу В.В. на недопустимость игнорирования позиции ИП Беларуси и РОО «Перспектива» и в будущем приглашать на совещания в МНС по вопросам, касающихся бизнеса в Беларуси;

- обеспечить явку на Форум предпринимателей 2 октября 2017 года представителей МНС для подробного изложения и ответов по темам проблемных вопросов в малом бизнесе (приглашение им отправлено).

В заключении, хотелось бы привести показательный факт, как диалог с министерствами меняет настроения простых предпринимателей. Ещё 5 лет назад Министерство торговли было, чуть ли не главным «врагом» ИП и конфронтация доходила до того, что предприниматели требовали ликвидировать данный орган, как антипредпринимательский. Но благодаря тому, что представители Минторга начали регулярно посещать Форумы и напрямую общаться с ИП, нам удалось снять почти все вопросы и сегодня МАРТ партнёр ИП и один из первых, кто ввёл мораторий на проверки и занимает конструктивную позицию по многим вопросам ИП. Это результат многолетнего диалога. К сожалению, Министерство по налогам и сборам сейчас является самым одиозным ведомством для ИП, и повторяет ошибки прошлого, вместо того, чтобы идти на контакт и сглаживать острые углы».