«Сам себя взял на слабо, решил проверить, смогу ли» 2 23.09.2017, 11:14

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Фото: onliner.by

Заводчанин из Барановичей похудел на 50 килограммов.

Артем Сахарук всю свою жизнь был пухлячком и очень любил поесть. Особенно навернуть жареной картошки и колбасы на ночь. Говорит, что родственники у него тоже не худые, поэтому по поводу своего веса не особо комплексовал. Но в мае прошлого года он решил попробовать сбросить вес. Никакой цели по килограммам у него не было, решил просто посмотреть, что будет, пишет «Онлайнер».

Артем встречает нас в барановичской Каменной Горке. Пятиэтажки теснятся одна на другой, в типичных дворах-колодцах бабушки выбивают ковры и прикрикивают на внуков.

— Я сейчас у бабушки живу, ей помогаю, — 24-летний парень в спортивном костюме — это и есть Артем. Старший в семье (а кроме него еще трое детей), он родился и вырос в Барановичах. Тут же отучился в школе №18, окончил Барановичский лицей машиностроения и отработал распределение в филиале завода «Атлант». Сейчас Артем ремонтирует самолеты, работает слесарем на авиаремонтном заводе.

— У меня в семье все не худенькие. Да и я с детства пухленьким был, никогда худым, — показывает свои фотографии во «ВКонтакте» Артем.

Фото: onliner.by

— Я никогда не комплексовал из-за лишнего веса. Ни в школе, ни в колледже. Привык как-то к нему и не парился, — пожимает плечами он. — Я ж и в тренажерку периодически ходил, что-то там потягаю, что-то сделаю. Вроде и потренировался.

«Убрал все сладкое, мог позволить себе его только раз в 2—3 недели»

В мае прошлого года парень решил поставить эксперимент над собой — получится ли у него сбросить вес. Сначала штудировал интернет, перебрал кучу различных диет.

Фото: onliner.by

— Вычитал, что диета, которая имеет название, априори уже неработающая, — смеется Артем. — И решил заняться просто правильным питанием.

Я ж как питался? Приходил с работы в часа четыре дня и садился первый раз за день поесть, потом еще на ночь любил картошечки жареной с колбаской навернуть.

Фактически ел 1—2 раза в день. Мне казалось, что этого было достаточно. А наш организм такой: поступает мало — он оставляет про запас. Поступает много — тоже про запас. Нужно его убедить, что перебоев с едой не будет, тогда он начинает запасы тратить.

Парень посчитал по таблицам, сколько для снижения веса ему нужно белков, углеводов и жиров, и взялся за дело. Для начала полностью исключил сладкое, мучное, жареное.

— Еще убрал пиво, колбасы, полуфабрикаты и продукты быстрого приготовления, ничего жирного и так далее, — говорит он. — В основном все было вареное и запеченное. Чай без сахара, каша на воде без масла и соли.

Фото: onliner.by

— Изредка, раз в две-три недели, я мог в один день себе позволить чего-то сладкого. Так называемая сheat meal. Первый раз я позволил себе вот этот срыв в августе прошлого года, когда меня пригласили на свадьбу. И честно говоря, думал, что наберу 2—3 килограмма сразу же. А нет, оказалось, что вес остался прежним, и я даже удивился.

— Потом постепенно я начал уменьшать количество углеводов. Сначала 4 грамма на килограмм веса, потом три, потом два, и так дошел до одного. Меньше не ставил. Есть я стал дробными порциями. Честно, было очень сложно начать есть с утра. Особенно затолкать в себя овсянку, когда на часах шесть. Есть-то не особо хотелось, мог вообще про еду забывать. Иногда просто себя заставлял через не могу. Вареное ж все это надоедает, приходилось впихивать.

«В первый месяц ушло 13 килограммов, даже папа меня не узнал»

К новому формату питания Артем привыкал два или даже три месяца. На работу брал с собой три контейнера с едой. Как правило, это курица, рыба, овощи и какие-то каши. Перекусывал во время перекуров. Курить, к слову, бросил. И вот уже второй месяц держится.

Фото: onliner.by

— Я и в гости со своими ссобойками ходил первое время, чтобы не сорваться. Они там сосиски ели, мол, давай с нами пивка попьем, давай то, давай сё. Но я держался, ел только то, что взял, — вспоминает парень. — Вообще, конечно, питание и тренировки сделали свое дело. Я трижды в неделю посещал зал, а еще занимался на велотренажере: включил сериал и поехал. Позже занялся еще и рукопашным боем. И теперь у меня тренировки шесть раз в неделю. Где-то по 45 минут, где-то по 1,5 часа.

Фото: onliner.by

Разрабатывал комплексы парень сам, без тренера. Говорит, что сейчас такой бы глупости не повторил.

— Все-таки я много ошибок наделал. Если бы на сегодняшние мозги, конечно, начинал бы с персональным тренером, — считает Артем. — Как я сам ходил? Пришел, там потолкал, тут потянул. И ушел. Никакого акцента на сбрасывание веса не было. Я не смотрел, правильно ли делал вообще. Тяну и тяну. Сейчас, конечно, и на спину, и на руки обращаю внимание.

Похудение Артема стали замечать уже в первый месяц. Ушли 13 килограммов.

— Для меня это был реальный успех. Я вдохновился. Захотелось худеть дальше. Поставил себе задачу к Новому году весить 100 килограммов.

— Но план перевыполнил. Под бой курантов стал на весы и увидел цифру 90. А к марту уже весил 80, — вспоминает он.

— Получается, что 50 килограммов сбросил за 9 месяцев. Около 5,5 килограмма в месяц, ведь так? Сразу скажу, стало легче. Одышек нет, могу пять километров без остановки пробежать, хоть раньше километр с тремя бежал. Да и внешний вид улучшился.

На работе Артем сменил робу с 60-го на 48-й размер, пришлось купить новые штаны, майки, рубашки. Вся одежда, которую раньше носил, теперь была просто огромна для него.

— На дне рождения моем мы вдвоем с другом влезли в мою старую рубашку. Сейчас у меня 48-й размер, а раньше форма была 60-го размера, — удивляет парень. — На работе все спрашивали, не заболел ли я, что так быстро вес скинул.

Фото: onliner.by

Бывали еще и курьезы. Как-то папа мимо меня шел и прошел, не узнал меня, своего сына.

Паспорт поначалу показывал, тоже не верили, что это я. Я говорю: может, щеки надуть? И иногда надувал, чтобы быть похожим.

Последние несколько месяцев Артем, напротив, набирает мышечную массу. Говорит, вес стал расти, но контролируемо. Парень все так же питается по 5—6 раз в день по той же схеме, употребляет спортпит и шесть раз в неделю тренируется.

— У меня две легкие тренировки, две тяжелые и занятия по рукопашному бою, — перечисляет он. — Я прихожу в зал — и я отдыхаю. Для меня это как для многих посмотреть фильм или почитать книгу. А тем, кто еще думает, как подступиться к похудению и тренировкам, я бы сказал, что самое важное — самому этого очень сильно хотеть. Мне кажется, тогда все получится.

Диетолог: «Людям с большим лишним весом я бы посоветовала сначала сходить к врачу»

— Первое, на что бы я обратила внимание у человека с такой выраженной избыточной массой тела, — это биохимический анализ крови, — говорит диетолог и персональный тренер Ольга Авчинникова. — В первую очередь меня бы заинтересовала липидограмма: общий холестерин, холестерин липопротеидов низкой и высокой плотности и триглицериды. На основе этих показателей можно отследить риски атеросклероза и каких-то неблагоприятных событий со стороны сердца.

Фото: onliner.by

Другой момент — это показатели глюкозы натощак и гликированный гемоглобин, то есть скрининг на сахарный диабет второго типа.

Третье, что бы я проверила, — это снижение функций щитовидной железы и тиреотропный гормон. И при соответствующих жалобах исключала бы избыток пролактина или же кортизола.

Также я бы попросила обратиться к терапевту и сделать кардиограмму. Опять же важно откорректировать давление. Очень часто даже у молодых людей с избыточным весом наблюдается гипертония. При занятиях в тренажерке лучше всего, чтобы состояние было стабильное, пусть бы и при помощи таблеток. Люди с весом выше 100 килограммов — это группа риска. И здесь должен работать врач.

Если же причина в банальном переедании и гиподинамии, то нужно выравнивать и двигательную активность, и питание. На мой взгляд, нелогично использовать что-то одно. Потому что если они будут использовать только диету, то они потеряют больше мышц, чем с нагрузкой.

Как правило, оптимальная нагрузка в таком случае — это две силовые тренировки и три кардиотренировки. Силовые, как правило, делают на тренажерах, так как тучным тяжело работать с гантелями и со штангами. Кардио в начале обычно — это велотренажер сидячий или же ходьба на беговой дорожке. Потому что бегать при 120—130 килограммах нельзя, так как у людей с таким весом есть артрозы суставов и проблемы с позвоночником. И поэтому нужно очень и очень аккуратно с этим. Также нужно контролировать пульс. Мы рекомендуем кардиоупражнения при пульсе в зоне низкой и умеренной интенсивности.