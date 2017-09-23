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Немецкие ученые открыли новое свойство пива

  • 23.09.2017, 12:55

Ученые из Баварии провели исследование и пришли к необычным результатам.

Ну, прямо как по заказу: к 184-му по счету Октоберфесту, ежегодно проводимому в Мюнхене с середины сентября до начала октября крупнейшему в мире фестивалю пива в мире, опубликованы результаты исследования ученых-химиков Университета Эрлангена-Нюрнберга. А они дают основание полагать, что пиво делает человека счастливым, передает Немецкая волна.

Причем дело тут отнюдь не только в содержащемся в этом пенном напитке алкоголе. Как выяснилось в ходе исследования, помимо него, приятные ощущения вызывает и входящее в состав пива вещество хордеин - алкалоид, который воздействует на мозг человека аналогично "гормону радости" дофамину - нейромедиатору, вырабатываемому нашим организмом.

Неожиданное открытие

Как отметила в интервью журналистам руководитель исследовательской группы, ученый-химик Моника Пишетсридер (Monika Pischetsrieder), такие результаты стали для нее и ее сотрудников неожиданностью. Дело в том, что специально в составе тонизирующих напитков баварские ученые не разбирались.

Обнародованные данные получены в результате изучения свойств 13 тысяч веществ, входящих в состав продуктов питания - на предмет того, влияют ли они на рецептор дофамина D2, то есть активизируют ли центр вознаграждения мозга и тем самым способствуют повышению настроения потребителя. Вот и выяснилось, что первое место в этом своеобразном рейтинге занимает хордеин, содержащийся в пиве и ячменном солоде.

Вообще среди оказавшихся под лупой баварских ученых веществ обнаружилось лишь семнадцать, которые в принципе способны стимулировать в человеческом мозге центр наслаждения. Хордеин, как и дофамин, активирует рецепторы центров вознаграждения, выбирая другой сигнальный путь. В результате он может оказывать еще более длительное воздействие, нежели нейромедиатор дофамин, вырабатываемый организмом человека.

Как полагают ученые, особенный эффект повышения настроения дает комбинация хордеина и алкоголя, что и объясняет секрет популярности пива среди населения. По словам Моники Пишетсридер, по своему воздействию на мозг человека хордеин напоминает вызывающий ощущение радости сальсолинол, содержащийся в шоколаде, а также плесневые грибы, некоторые виды которых используются в пищевой промышленности для изготовления отдельных кисломолочных продуктов и специальных сортов сыра с острым и необычным запахом.

В настоящее время ведутся исследования, в ходе которых ученые хотят выяснить, сколько вообще хордеина содержится в пиве и какое его количество в конечном итоге попадает в мозг.

Между прочим, пока ни в одном из продуктов питания не обнаружено вещество, способное самостоятельно вызывать эффект повышения настроения. Согласно предположениям ученых, обычно это сочетание ингредиентов. Скажем, особое чувство удовлетворения у человека появляется во время употребления таких продуктов, как чипсы, при производстве которых используются углеводы и жиры, приводит пример Моника Пишетсридер.

Помимо того, что пиво помогает на некоторое время расслабиться и настроиться на веселый лад, у него масса и других положительных качеств. Так, аналогично красному вину и зеленому чаю, оно оказывает противовоспалительное действие. А еще пиво способствует выработке протеина, хорошо стимулирующего иммунную систему. И это далеко не полный список. Так что если пиво пить в меру, то оно пойдет только на пользу.


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