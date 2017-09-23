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Медики назвали легкий способ продления жизни

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  • 23.09.2017, 13:55
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Ходьба чрезвычайно полезна для здоровья.

Группа ученых из Университета Макмастера в Канаде установила, что 30-минутная физическая активность пять дней в неделю способна уменьшить риски развития сердечно-сосудистых и других заболеваний, а также продлить жизнь, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua.

К исследованию специалисты привлекли 130 тысяч человек из 17 стран мира. Все они прошли опрос, ответив, сколько времени уделяют физической активности в неделю. При этом, за их состоянием следили в течение почти семи лет, учитывая уровень заболеваемости и смертности.

В итоге оказалось, что люди, которые уделяют быстрой ходьбе свыше 150 минут, снижают риск смерти на 36 процентов.

При этом ученые отмечают, что помимо ходьбы можно также заниматься бегом, плаванием, ходить на тренировки в спортзал и выполнять другие виды физической активности.


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