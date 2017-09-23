The Times: Лондон готов заплатить за Brexit £40 миллиардов 23.09.2017, 20:31

Платить Европейскому союзу Великобритания намерена в два этапа.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о готовности заплатить Европейскому союзу до £40 млрд (€45 млрд) в обмен на соглашение о Brexit. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Times (перевод - gordonua.com).

Отмечается, что в программной речи, с которой Мэй выступила во Флоренции 22 сентября, она подтвердила обязательство заплатить Евросоюзу до завершения бюджетного периода в 2020 году около £20 млрд.

Остальная часть суммы будет обсуждаться отдельно, а их выплата может завершиться через "многие годы".

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Согласно его результатам, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% – хотели остаться в ЕС.

Официальная процедура выхода Британии из ЕС стартовала 29 марта 2017 года и займет около двух лет.

19 июня в Брюсселе начались переговоры по Brexit. Представители Великобритании и Европейского союза согласовали график дальнейших встреч.

Издание Financial Times писало, что Европейский союз потребует от Великобритании перед выходом из блока уплатить до €100 млрд. Глава МИД Британии Борис Джонсон заявлял, что в конечном итоге может выйти, что Брюссель заплатит Великобритании за Brexit, а не наоборот.

Секретарь по выходу Британии из Европейского союза Дэвид Дэвис говорил, что Великобритания может выйти из переговоров по Brexit, если Брюссель не отменит требование о выплате Лондоном €100 млрд компенсации.

6 августа издание The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в правительстве написало, что Великобритания готова заплатить €40 млрд в случае, если ЕС согласится обсудить финансовое урегулирование в рамках сделки по будущим отношениям, включая торговое соглашение. В офисе Мэй эту информацию опровергли.