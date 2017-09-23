Знай наших: Белорусы, завоевавшие три и более золотых медалей на Олимпийских играх 23.09.2017, 22:31

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Фото: reuters

В этом году легендарным белорусским спортсменам Александру Медведю исполнилось 80 лет, Елене Беловой — 70.

Виталий Щербо

Гимнаст Виталий Щербо вошел в мировую спортивную историю как единственный не пловец, сумевший привезти с одной Олимпиады шесть золотых медалей, пишет «Прессбол».

Фото: olympic.org

Фото: mundodeportivo.com

Фурор он произвел на ОИ-1992 в Барселоне, а на следующих Играх в Атланте выступал уже за независимую Беларусь. Золото не взял, завоевал 4 бронзы — в многоборье, опорном прыжке, упражнениях на перекладине и брусьях. Только два человека с учетом командных наград в истории сумели завоевать на одной Олимпиаде больше золотых медалей — американские пловцы Марк Спитц, который выиграл 7 золотых медалей в Мюнхене-1972 и Майкл Фелпс, взявший 8 золотых медалей в Пекине-2008. Помимо 10 олимпийских наград, в копилке Виталия 14 золотых медалей чемпионата мира и 10 европейского первенства. Через год после Атланты Щербо ушел из спорта. Позже он признался, что планировал выступать до 2000 года, рассчитывал "зацепить еще парочку олимпийских медалей", но сломал руку. Тренировки пришлось прекратить. В США Щербо перебрался в 1993-м и со временем открыл там свой гимнастический зал, в котором сейчас занимается около 700 детей.

Ольга Корбут

На Олимпиаде-1972 в Мюнхене обаятельная советская гимнастка влюбила в себя болельщиков со всего мира. Зрители из идеологически чуждой Америки исключением не стали. Более того, они настолько прониклись выступлением Корбут, что пригласили ее в 1973 году в США на гастроли.

Фото: РИА Новости

Фото: flogymnastics.com

Гимнастов встречал в том числе президент страны Ричард Никсон, а многочисленные болельщики на трибунах везде приветствовали Ольгу овациями. По всей стране появилось несколько десятков спортивных школ имени Ольги Корбут. Тот визит во многом стал толчком к бурному развитию спортивной гимнастики в США. Девочка с косичками в Мюнхене завоевала три золотые медали и впервые исполнила элемент, названный "Петлей Корбут", впоследствии запрещенный правилами из-за повышенной сложности и опасности.

В Монреале-1976 Корбут стала чемпионкой в командном первенстве. Завершив спортивную карьеру, Ольга хотела остаться в гимнастике и работать тренером, но планам не суждено было сбыться. Корбут потеряла партбилет и в наказание была на год исключена из партии, а за это время про гимнастку успели подзабыть. Она уехала из Советского Союза в том числе из-за катастрофы в Чернобыле. В 2017 году Корбут выставила на аукцион свои пять олимпийских медалей и некоторые другие предметы, связанные с ее спортивными победами, выручив за них 183 тысячи долларов. По некоторым данным, такой шаг был вызван финансовыми трудностями и проблемами в личной жизни, хотя Корбут опровергала сам факт продажи медалей.

Елена Белова

Имя Елены Беловой внесено в Книгу Гиннеса за абсолютный рекорд среди фехтовальщиц по количеству золотых олимпийских медалей. На ее счету четыре олимпийских золота. Два она привезла из Мехико-1968 , по одному — из Мюнхена-1972 и Монреаля-1976. Причем победы Беловой в Мехико были невероятными — она боролась с больной ногой, растянула накануне на одной из тренировок. По итогам того олимпийского сезона "Литературная газета" присудила ей специальный "Приз неожиданность".

В настоящее время Белова — профессор Белорусского государственного университета физической культуры. Знаменитая спортсменка и тренер воспитывает молодое поколение и следит за результатами соревнований, в которых выступают белорусские фехтовальщики. Вчера, 22 сентября, в Минске состоялось торжественное мероприятие, приуроченное празднованию 70-летнего юбилея Беловой, где ей вручили медаль НОКа "За выдающиеся заслуги".

Виктор Сидяк

На счету Виктора Сидяка четыре олимпийских золота, но Беларусь в своей олимпийской истории вправе рассчитывать только на три. Сидяк первое время выступал на советских соревнованиях за сборную Украинской ССР.

Фото из личного архива

Фото из личного архива

На Олимпиаду в Мехико в 1968 году, откуда привез свое первое командное золото, ехал как украинский спортсмен. А в Мюнхен в 1972 году уже как белорусский. Из Мюнхена саблист привез золото в личном турнире и командное серебро. Еще дважды он поднимался на первую ступеньку олимпийского пьедестала — в 1976 году в Монреале и в 1980 году в Москве. Завершив карьеру, стал тренером и с 1994-го по 2002-й работал в Италии, где воспитал чемпиона ОИ-2004 Альдо Монтано. Вернувшись в Беларусь, был генеральным секретарем Ассоциации профессионального бокса Беларуси, а в 2007 году переехал в Россию, где возглавил Международный центр олимпийского резерва при Одинцовском гуманитарном университете. В Беларусь приезжает часто: здесь у него младшая дочка, внуки, четыре года назад родилась правнучка.

Светлана Богинская

Три олимпийских золота на счету гимнастки Светланы Богинской. Она, кстати, одна из немногих спортсменок в истории, которые выступали на трех Олимпиадах. Хотя результативными были не все: два золота она взяла в Сеуле-1988 еще в составе сборной СССР, в Барселоне-1992 — одно.

Фото: kp.by

Фото: kp.by

Спустя четыре года в Атланте уже в составе сборной Беларуси Богинская сумела пробиться в финал в опорном прыжке, но в итоге стала только пятой. В 1999-м родила дочку и завершила карьеру. Поклонникам запомнилась невероятной грацией и артистизмом. В настоящее время проживает в Хьюстоне, имеет свою компанию "Олимпийские сборы". За лето через спортивные лагеря проходит около 500 детей. "За июнь, июль и август я зарабатываю свою годовую зарплату", — говорит Богинская. Две ее воспитанницы — Александра Райсман и Эштон Локлир — сейчас в сборной США. Ее дочка Анна, которой 18 лет, хочет стать архитектором. 13-летний сын Брендон занимается бейсболом.

Татьяна Самусенко

Трижды поднималась на первую ступень олимпийского пьедестала фехтовальщица Татьяна Самусенко. Первое олимпийское золота привезла в 1960 году из Рима, потом были победные поединки в Мехико-1968 и Мюнхене-1972. После завершения спортивной карьеры работала детским тренером, потом директором специализированной школы. В 1994 году организовала и возглавила Белорусский республиканский фехтовальный клуб "Золотой клинок". Ее жизненный путь оборвался слишком рано. Спасаясь от грабителей, 57-летняя женщина прыгнула с балкона своей квартиры и получила множественные переломы ног и рук. После этого она прожила всего четыре года и скончалась в январе 2000-го.

Дарья Домрачева

Дарью Домрачеву пресса назвала "Королевой Сочи". Спортсменка в Сочи-2014 завоевала три золотые медали в личных гонках — такого еще не было в истории мирового биатлона.

"В начале подготовки к этому сезону у меня было хорошее предчувствие, что все должно получиться", — говорила Домрачева после сочинского триумфа. В Ванкувере-2010 она завоевала бронзу в индивидуальной гонке, а в Пхенчхане-2018, будем верить, пополнит коллекцию медалей высшей пробы. "Олимпиада в Пхенчхане – абсолютно другой часовой пояс. Это другой континент, другая сторона Земли. Это добавляет свои особенности, свои нюансы. Но мы, в принципе, знаем, над чем нужно работать и уже вплотную приступили к этому", — предвкушает ближайшие Игры Дарья.

Александр Медведь

Александр Медведь — один из пяти белорусских спортсменов, имеющих на своем счету по три олимпийских золота. Он становился лучшим на трех Играх подряд, причем в разных весовых категориях (полутяжелой, тяжелой и абсолютной): в Токио-1964, в Мехико- 1968 и в Мюнхене-1972. После своего первого чемпионства на Олимпиаде награжден Орденом Ленина. Окончив карьеру, Медведь работал доцентом в Минском радиотехническом институте и тренером по борьбе.

Фото: tut.by

После распада СССР стал вице-президентом НОК Беларуси и тренером олимпийской сборной по вольной борьбе. В 2001 году признан лучшим спортсменом Беларуси XX века, а через четыре года — лучшим борцом вольного стиля в истории спорта и введен в Зал спортивной славы борьбы. В настоящее время является ответственным за цикл борьбы в БГУИР.

Владимир Парфенович

Фото: tut.by

Единственный в мире байдарочник, выигравший три золота на одной олимпиаде. В Москве-1980 он был лучшим среди одиночек на дистанции в 500 метров и среди двоек на дистанциях в 500 и тысячу метров. После окончания спортивной карьеры занимался бизнесом, а в 2000-2004 годах был депутатом «парламента» Беларуси.

Вместе с депутатами своей группы "Республика" в 2004-м объявил голодовку против третьего срока правления Лукашенко. С 2013-го по 2015-й работал главным тренером национальных сборных России по гребле на байдарках и каноэ, а сейчас тренирует детей в Мостах. По словам Парфеновича, он "устал от городской суеты" и решил не искать работу в Минске, хотя имел такую возможность.