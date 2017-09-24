Последний герой Речи Посполитой Тадеуш Рейтан «вернулся» в Брест 2 24.09.2017, 8:33

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ФОТО: Андрей РЫБАЧУК

Родовую усадьбу шляхетского рода Рейтанов будут восстанавливать.

Усадьбу Рейтанов в Грушевке Ляховичского района могут восстановить. Это, пожалуй, главная новость открытия выставки, посвященной Тадеушу Рейтану. Она открылась 22 сентября в историко-мемориальном музее «Усадьба Немцевичей» (д. Скоки Брестский район). Новость озвучил Генеральный консул Польши в Бресте Петр Козакевич, пишет «Вечерний Брест».

Представленный вернисаж «Последний романтик эпохи» - итог художественного пленэра в Грушевке студентов психолого-педагогического факультета БрГУ имени А.С.Пушкина.

- Проект не мог быть не реализован, сложился как будто сам собой, - высказалась один из организаторов выставки, старший преподаватель Марина Марчук. - Так сложились звезды... Нас очень тепло приняли в Грушевке, студенты и выпускники все время чувствовали внимание и заботу. В этом историческом месте необычная атмосфера, там проще понять то, что пишут в энциклопедиях. Все участники с удовольствием писали с натуры сохранившиеся постройки и уникальную каплицу в стиле средневековой готики, природу.

Род Рейтанов имеет немецкое происхождение. Около 1600 года они поселились в Польше, а затем осели в Беларуси. Историки считают, что Рейтаны владели Грушевкой уже в первой половине XVII века. С именем Доминика связан особый этап в развитии имения. Тогда была заложена новая большая усадьба в формах классицизма, известная по рисунку Наполеона Орды. Через браки Рейтаны породнились с другими известными родами. В начале ХХ века Грушевка становится крупным и доходным имением. Усадьба расширяется, строится новый усадебный дом - красивое деревянное здание с мансардным этажом, которое сохранилось до нашего времени.

Яркой личностью рода стал Тадеуш Рейтан (1742-1780 г.г.), депутат сейма Речи Посполитой от Новогрудского воеводства ВКЛ. В 1773 году на сейме в Варшаве вместе с другими патриотами он оказал жертвенное сопротивление первому разделу Речи Посполитой. (А.Т. Федорук «Старинные усадьбы Берестейщины). Когда все средства были исчерпаны, Тадеуш Рейтан, добиваясь от сейма протеста против раздела, не выпускал депутатов из зала заседаний - лег перед выходом со словами: «Убейте меня, не убивайте Отчизну!». Впоследствии сейм объявил жертвенность Тадеуша примером для последователей, принял решение установить в посольском зале мемориальную доску. Исторический момент запечатлен на картине Яна Матейко «Рейтан».

ФОТО: Андрей РЫБАЧУК

Ее копию уже мечтают приобрести для историко-мемориального музея «Усадьба Немцевичей». Тем более, что теперь там обновляется аутентичный интерьер первого этажа, поведал директор Сергей Семенюк. Могли ли пересекаться Немцевичи и Рейтаны в реальной жизни - мы можем только предполагать. Но не знать о существовании родов не могли. В этом тоже заложен глубокий смысл и интерес к историческому наследию.

- Нам очень интересно поддерживать проекты, которые инициирует молодежь, - высказался Генеральный консул Польши в Бресте Петр Козакевич в беседе с журналистом «Вечернего Бреста». - Мы это делаем с радостью. Тем более важно, что этот проект касается совместной белорусско-польской истории. Мы не можем не восхищаться мужеством Тадеуша Рейтана. В те времена никто не смел говорить и действовать так, как он. Генконсульство и я лично готовы и в дальнейшем поддерживать подобные проекты. Нам они очень интересны.

И о главной новости. А именно возможном восстановлении усадьбы Рейтанов в Грушевке. По словам Генконсула Петра Козакевича, велись переговоры и подписан трансграничный проект с участием Ляховичского райисполкома и Венгожевского повята. По обе стороны Буга есть исторические места, которые достойны того, чтобы их реставрировать. В этом заинтересованы польские власти не только местного, но и государственного уровня.

- Мне кажется будущее для Грушевки не таким страшным, - высказался в окончание разговора дипломат.