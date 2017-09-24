Лига чемпионов: «Цмокi-Мiнск» обыграли украинский «Будивельник» 24.09.2017, 22:15

Фото: tut.by

Во вторник минским баскетболистам предстоит ответный матч в Киеве.

Баскетболисты «Цмокі-Мінск» на паркете столичного Falcon Club обыграли украинский «Будивельник» в первой встрече 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, передает tut.by.

Проиграв первую половину встречи, во второй минчане переломили ход событий в свою пользу и перед ответной дуэлью в Киеве создали задел в 5 баллов.

«Цмокі-Мінск» — «Будивельник» — 69:64 (14:20, 16:15, 18:13, 21:16).

Уже во вторник, 26 сентября, минчанам предстоит ответный матч в Киеве.

Победителя белорусско-украинской дуэли в заключительном 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов ждут встречи с французским «Нантером».