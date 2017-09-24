закрыть
25 сентября 2017, понедельник, 0:04
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лига чемпионов: «Цмокi-Мiнск» обыграли украинский «Будивельник»

  • 24.09.2017, 22:15
Фото: tut.by

Во вторник минским баскетболистам предстоит ответный матч в Киеве.

Баскетболисты «Цмокі-Мінск» на паркете столичного Falcon Club обыграли украинский «Будивельник» в первой встрече 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, передает tut.by.

Проиграв первую половину встречи, во второй минчане переломили ход событий в свою пользу и перед ответной дуэлью в Киеве создали задел в 5 баллов.

«Цмокі-Мінск» — «Будивельник» — 69:64 (14:20, 16:15, 18:13, 21:16).

Уже во вторник, 26 сентября, минчанам предстоит ответный матч в Киеве.

Победителя белорусско-украинской дуэли в заключительном 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов ждут встречи с французским «Нантером».


Мнение

Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!