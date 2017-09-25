Стали известны подробности о зарезанном белорусе в Турции 34 25.09.2017, 11:28

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Виктору Голодко было 28 лет, у него остался 3-летний сын.

19 сентября брестчанин Виктор Голодко с женой и ребенком улетел в отпуск в Турцию. Белорусы остановились в четырехзвездочном отеле в городе Турунч, сообщает nn.by со ссылкой на турецкие СМИ.

Трагедия произошла в субботний вечер 23 сентября. Турецкие газеты сообщают, что Виктор Голодко пошел в бар, где 17-летний официант отказался ему обслужить. После этого завязалась драка, в которой турок ударил белоруса ножом. Виктор скончался, убийцу задержали.

Однако, по версии семьи погибшего, все было не так. Родственники уже связались с женой Виктора, которая пока находится в Турции.

«Жена Виктора, Юлия, осталась спать в номере. Виктор решил выпить пива в баре, — рассказывают родственники семьи. — И среди ночи к Юлии пришла одна из русских женщин, отдыхавших там, говорит, просыпайся, твоего мужа убили!»

По словам родственников, полиция просматривала камеры видеонаблюдения. На них видно, что Виктор выпивал вместе с 17-летним барменом.

«Там все видно. Они выпивали, потом бармен отказался наливать, была какая-то ссора на словах. Затем Виктор повернулся и ушел, а бармен догнал его и ударил ножом в спину», — рассказали родственники погибшего.

Сегодня пройдет судебное заседание по делу, на котором бармен изложит свою версию событий, говорят знакомые Виктора и Юлии.

Виктору Голодко было 28 лет. Он работал на Брестском мясокомбинате. У него остался 3-летний сын.