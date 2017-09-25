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Дом в Гродно побил ценовой рекорд

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  • 25.09.2017, 12:59
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Квадратный метр еще не стоил так дешево в городе над Неманом.

Жилой дом на 64 квартиры возведен в Гродно микрорайоне Колбасино по экспериментальной схеме. Ее цель — сделать жилье более доступным для очередников, которые не могут претендовать на получение льготных кредитов и вынуждены кредитоваться на общих основаниях.

Как пишет s13.ru, заказчиком строительства дома, где итоговая цена на квадратный метр равна себестоимости, выступал горисполком. При этом купить новую квартиру в Гродно предлагали только очередникам, которые готовы были вложить собственные деньги без привлечения льготного кредита.

Новые владельцы должны были вносить ежемесячные платежи во время строительства, окончательный расчет был в течение месяца после ввода дома в эксплуатацию.

Цена квадратного метра в экспериментальном доме составила 697 рублей (около $370). Это на 35−40% ниже, чем стоимость коммерческого жилья в Гродно. Добиться такой низкой цены удалось за счет того, что дом возводился с нулевой рентабельностью.

Первый дом по подобной схеме в Гродно возвели в течение семи месяцев.

При подобной схеме строительства, помимо доступности, потребитель получает один плюс: ему не нужно ждать очереди на строительство. Квартира строится через кооператив, который создается на работе.


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