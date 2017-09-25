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В руководстве немецких правых популистов произошел раскол

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  • 25.09.2017, 15:18
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Акции против партии «Альтернатива для Германии» прошли в крупнейших городах страны.

Сопредседатель правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ) Фрауке Петри (Frauke Petry) не будет входить во фракцию партии в бундестаге. Об этом она неожиданно заявила в понедельник, 25 сентября, на совместной пресс-конференции с лидерами предвыборного списка партии Алис Вайдель (Alice Weidel) и Александером Гауландом (Alexander Gauland) в Берлине, сообщает dw.com.

Это решения она приняла «после долгих размышлений», подчеркнула лидер правых популистов, которые набрали 12,6 процента голосов в ходе состоявшихся 24 сентября выборов в бундестаг. Сама Петри получила прямой мандат в одном из избирательных округов Саксонии и намерена теперь стать независимым депутатом парламента ФРГ.

В коротком заявлении Петри указала на не прекращающуюся несколько месяцев борьбу за власть в руководстве партии, отметив, что эти разногласия нельзя замалчивать. «Теперь я выйду из этого помещения», - закончила свое выступление лидер АдГ, демонстративно покинув зал через несколько минут после начала пресс-конференции.

Свое решение Петри, судя по всему, не согласовала с коллегами по партии. Присутствовавший на пресс-конференции сопредседатель АдГ Йорг Мойтен (Jörg Meuthen) назвал ее заявление «разорвавшейся бомбой», о которой он, по его собственному признанию, ничего не знал.

Успех АдГ на выборах вызвал волну протестов в Германии

По результатам выборов в Германии в немецкий парламент впервые проходит националистическая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая выступает за ограничение иммиграции и против распространения ислама в стране.

Успех АдГ на выборах в бундестаг привел к протестам в крупных городах Германии, которые начались вечером в воскресенье.

Около 700 человек собрались на Александерплац в Берлине с плакатами и лозунгами против АдГ.

«Альтернатива для Германии» получила около 13% голосов на выборах, что позволит ей занять 94 из 709 кресел в новом парламенте.

Протестующие против АдГ собрались около штаба партии, которая праздновала свой рекордный результат на выборах. Толпа выкрикивала лозунги: «Расизм - не альтернатива», «АдГ - кучка расистов» и «Наци, уходите!».

Полиция Берлина контролировала ситуацию, чтобы не допустить уличных столкновений. В «Твиттере» столичной полиции появилось сообщение о том, что в некоторых офицеров попали камни и бутылки, которыми кидались протестующие.

Протесты против «Альтернативы для Германии» прошли также в Кельне, Франкфурте, Мюнхене, Дрездене и других крупных городах.


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