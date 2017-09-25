Это приятное слово БОД 4 Леонид Злотников

25.09.2017, 16:02

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Леонид Злотников

В последние годы в мире обсуждается идея «безусловного основного дохода» (БОД).

Это значит, что всем гражданам страны государство регулярно выплачивает определённую сумму денег, независимо от того, работает ли данный гражданин. Выплаты производятся всем членам сообщества, вне зависимости от уровня дохода и без необходимости выполнения какой-либо работы.

Сейчас в нескольких странах проводятся эксперименты по введению БОД. Например, с 1 января 2017 года примерно двум тысячам безработным в Финляндии обеспечен гарантированный минимальный доход за счет государства без каких бы то ни было условий. Участники эксперимента вместо пособия по безработице получают 560 евро в месяц (сумму, примерно равную пособию по безработице). При этом базовый доход будет выплачиваться, даже если человек устроится на работу. В случае успеха эксперимента (не очень большой процент безработных перестанет искать работу), безусловный доход в размере €800 заменит собой систему социальных пособий.

БОД, который до сих пор рассматривался как метод повышения эффективности системы социальной защиты и ликвидации проблемы бедности, в последние годы рассматривается и как средство решения проблемы занятости населения, связанной с новой волной научно-технического прогресса.

В последние год-два появилось много сообщений о появлении новых прорывных технологий. Раньше, например, добывали бокситы в Австралии, везли их в Швецию, где методом электролиза выплавляли алюминий (там дешевая электроэнергия гидростанций), затем слябы везли в Германию, где их прокатывали на станах для получения алюминиевого листа средней толщины. Затем последний везли в Англию, где еще раз прокатывали, чтобы получить тонкий лист, из которого изготовляют пивные банки. Теперь новая технология позволяет получить сразу тонкий лист из боксита на оборудовании, которое относится к классу 3D-принтеров. В СМИ уже писали о новых биотехнологиях, например, получения «коровьего» молока из морских водорослей, которое уже можно купить в магазинах штата Сан-Франциско.

Следует упомянуть о надвигающейся массовой роботизации, которая вытеснит ручной труд из многих сфер деятельности. Например, через 10-15 лет грузовики и такси будут водить роботы, в магазинах не нужны будут кассиры и продавцы, значительно уменьшится потребность в бухгалтерах и т.д. В этих условиях проблема массовой безработицы, вероятно, будет решаться так, как недавно предсказал руководитель китайской корпорации Alibaba Group: через 15 лет китайцы будут работать по 4 часа в день и будут много путешествовать по всему миру. А мы добавим, что БОД будет, весьма вероятно, вводится уже без опасения, что слишком много людей предпочтет не работать, а наслаждаться природой, произведениями искусства и т. д.

Чем это не коммунизм, о котором мечтали марксисты? Но, в данном случае , это – результат саморазвития индустриального капитализма в постиндустриальное общество во второй половине прошлого века. Капитал по-прежнему остается источником роста экономики, но теперь преобладает не индустриальный капитал («заводы, пароходы»), а знания (информация). В начале текущего столетия ВВП в США более чем на 45% создавался в сфере научных исследований, образования, в здравоохранении и производстве программного обеспечения и в других отраслях сферы услуг.

Носители знаний – ученые, конструкторы, менеджеры, программисты, профессора, юристы и прочие «яйцеголовые» - стали капиталистами. Их капитал «овеществляется» в правах собственности на нематериальные активы, выраженные в виде лицензий, патентов, в компьютерных программах, различных «ноу-хау». Согласно современным представлениям западной экономической науки, основным источником финансовых ресурсов становится рыночная капитализация компании, формирующаяся на основе оценки инвесторами эффективности организации бизнеса, интеллектуальной собственности, способности к успешным инновациям и прочих нематериальных активов, в частности, лояльности потребителей, квалификации сотрудников и т. д.

Основной производственный ресурс — квалификацию людей — невозможно увеличить через рост инвестиций в производство. Этого можно добиться только через увеличение инвестиций в человека и усиление потребления — в том числе потребления образовательных услуг, вложений в здоровье человека и т. д.

Из одного процента самых богатых граждан США в 1999 году лишь каждый двадцать пятый жил на проценты с вложенного капитала, тогда как остальные работали на постах менеджеров крупных компаний, в юриспруденции, образовании или здравоохранении. Новые капиталисты никого не эксплуатируют, потому свой капитал они создают сами

(вспомним, к примеру, Билла Гейтса). В результате масса работников, занимающихся физическим трудом, становятся ненужными или значительно отстают в зарплате от интеллектуалов. Это воссоздает, как и в индустриальном обществе, напряженные отношения между классами и создает угрозу существования постиндустриальных обществ.

«Такой конфликт, - пишет В. Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального обществ, - может оказаться более опасным, чем классовые столкновения прежних Эпох». Введение БОД для всех, кто более не нужен (в прежнем обществе пролетарии все-таки были нужны), не имеет работы и средств к существованию, усиливает социальную стабильность в постиндустриальном обществе.

В истории развития человеческого общества можно выделить три этапа, которые характеризуются преобладающими технологиями производства: аграрное общество (сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых), индустриальное (промышленное производство на основе использования машин и оборудования) и постиндустриальное общество (в постиндустриальном обществе доля людей, занятых умственным трудом, превышает долю людей, занятых физическим трудом).

Основной целью человека в обществе становится творческий труд. Изменения в экономике, политике и других сферах общественной жизни, которые позволяют осуществить переход к следующему этапу развития, например от индустриального к постиндустриальному обществу, называются модернизацией.

В Беларуси модернизацией принято называть модернизацию только производственного процесса. И на такую модернизацию здесь затратили много денег. В 2005-2015 гг. доля ВВП, которая направлялась на инвестиции, была одной из самых высоких в мире. Больше всего вложено денег в развитие сельского хозяйства. Но инвестиции не дали отдачи: сельское хозяйство оказалось в плачевном финансовом состоянии. Не намного лучше ситуация и в других отраслях. Беларусь еще раз доказала миру, что ограничение модернизации только сферой производства, без модернизации других сторон общественной жизни - это бесполезная трата ресурсов и времени.

Модернизация, которая необходима для преодоления отставания уровня жизни белорусов от уровня жизни в развитых странах, намного шире, чем только реиндустриализация сферы производства. Насколько шире, можно судить по высказыванию Р. Инглхарта, специалиста по модернизации с мировым именем: «Основная идея модернизации состоит в том, что экономический и технологический прогресс порождают комплекс социально политических трансформаций, а они, как правило, ведут к радикальным переменам в ценностях и мотивации. Этот включает в себя изменение роли религии, карьерных устремлений, уровня рождаемости, гендерных ролей, сексуальных норм, … развитие постиндустриального общества влечет за собой другой ее (индустриализации ) этап – усиление роли личной автономии и самовыражения. И на том и на другом этапе происходит изменение отношения людей к власти – но в различных аспектах. На индустриальном этапе модернизации происходит освобождение власти от религии, в то время как на постиндустриальном – освобождение человека от вездесущности власти».

За годы независимости экономическое отставание Беларуси от развитых стран мира увеличилось. Усилилась роль религии в жизни общества. В советское время, например, власти организовывали танцы на площадях перед церквями в пасхальный вечер и направляли туда комсомольцев. Теперь на Пасху милиция направляется на охрану порядка возле храмов. Тогда никто не лез во внутреннюю жизнь семьи и не выискивал, кто из трудоспособных ее членов не работает (на 101-й километр тогда ссылали нарушителей общественного порядка - наркоманов, алкоголиков). Теперь же «вездесущность» государства возросла (декрет о тунеядцах).

После распада СССР Беларусь была индустриальной страной, но за последние 25 лет произошла ее деиндустриализация. Отрасли с более высокими технологиями деградировали и, практически, исчезли. В советское время носители знаний – ученые в НИИ и профессура в ВУЗах – получали зарплату на уровне директоров предприятий, сегодня – на уровне кассира в магазине. Но, отметим, что наука и даже школьное образование развалены до основания, и ученых среди деятелей науки сейчас немного.

В Беларуси сейчас нет ни материальных, ни интеллектуальных ресурсов даже для реиндустриализации страны, не говоря уже о продвижении по уровню жизни в сторону развитых (постиндустриальных) стран мира.

Но следует признать, что в Беларуси стала лучше ее фасадная часть. Похорошели и разрослись города, построено много дорог и спортивных сооружений и т. д. (жилья строили меньше, чем в советское время). Но не забудем, что во многом это построено за чужой счет (российские субсидии и рост внешнего долга). Теперь же, когда темпы роста экономики приблизились к нулю, а новые кредиты уходят на возврат прежних долгов, когда поддержка России начала снижаться, ни у населения, ни у государства не хватит, ресурсов на содержание непроизводственной инфраструктуры в работоспособном состоянии и на оказание коммунальных услуг в полном объеме.

В то же время Литва, наша соседка по соцлагеру, не превосходившая тогда Беларусь по уровню индустриализации, сейчас уверенно продвигается в семью постиндустриальных стран мира. В Литве созданы прекрасные условия для развития информационно- компьютерных технологий. Она лидирует в Центральной и Восточной Европе по числу выпускников в области математики, технологии и науки. По уровню сотрудничества между фирмами и образовательными учреждениями Литва занимает 1-е место в Европе. Добавим, Литва занимает 2-oe место по темпам роста производительности труда в ЕС (2010 – 2014гг). Ежегодный оборот иностранных машиностроительных компаний и предприятий электроники в Литве увеличился почти в два раза только за период с 2009-2012гг. В Литве сложился кластер по производству лазеров, который поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Обобщающим показателем продвижения страны к постиндустриальному обществу является доля ВВП, производимая в сфере услуг. В Беларуси она увеличилась с 29% в 1990 году до 45% (2014). Соответственно, уменьшилась доля промышленности и сельского хозяйства. За этот же период доля сферы услуг в Литве увеличилась до 65%, что уже близко к этому показателю для развитых стран мира (70-80%).

Здесь следует пояснить, что такое ВВП, поскольку уменьшение доли промышленности или сельского хозяйства в ВВП российские СМИ, к примеру, используют для иллюстрации, как деградировали страны Прибалтики после вступления в ЕС. Да и в Беларуси один высокопоставленный аграрий, чей рабочий кабинет находился в Доме правительства, в споре со мной гордо заявил об успехах сельского хозяйства Беларуси, поскольку в нем создается 9% ВВП страны.

Годовое ВВП страны складывается, несколько упрощая, из зарплат всех работников и прибылей всех предприятий страны. Пусть в США, например, группа программистов из нескольких человек написала программы управления трактором с плугами для вспашки почвы, поддерживая связь со спутниками, по сигналам которых координаты трактора определяются с точностью до метра. В результате для вспашки полей, внесения удобрений и прочих работ на полях не нужны механизаторы. Эти же программы (знания) можно использовать и в других странах мира для внедрения безлюдных технологий. Так сотня программистов и других интеллектуалов создают продукт, который вытесняет из материального производства сотни тысяч работников.

В результате, только 1% населения США создает горы продовольствия, которого хватает для своей страны и для экспорта. Но поскольку в этой отрасли занято мало людей, то и доля этой отрасли в ВВП мала. Теперь, образно говоря, «пашут» программисты и другие специалисты сферы услуг.

Беларусь по уровню жизни уже отстала от развитых стран мира на десятилетия. И без модернизации в широком смысле этого слова властям придется, как это было в Северной Корее, запретить шторы на окнах. Чтобы всем было видно, что семья живет по средствам и по ночам не жует сухую колбасу.

Но есть и приятные ожидания. Мы ведь живем под боком у ЕС. Некоторые ученые в постиндустриальных странах предлагают выплачивать БОД не только своим гражданам, но и жителям прилегающих стран, чтоб не беспокоили беженцы, потребность в которых сильно сократится (ручную работу будут выполнять роботы).

Леонид Злотников, специально для Charter97.org