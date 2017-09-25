Приговор всей системе 11 25.09.2017, 20:33

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Николай Петрамович

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Что самое удивительное в деле чиновника-«депутата», который набрал долгов на 500 тысяч долларов.

На днях стартовал суд над бывшим замглавы администрации Партизанского района Минска и «депутатом» Мингорсовета от Коммунистической партии Николаем Петрамовичем. Чиновника судят за мошенничество: якобы он набрал долгов на полмиллиона долларов и не собирался их возвращать, пишет «Салiдарнасць».

Не будем спешить с выводами — пусть суд решит, виновен ли Петрамович. Но дело это, несомненно, показательно, поскольку очень красноречиво говорит о происходящем в стране.

И суть тут не в том, сколько именно набрал чиновник. Хотя размах, конечно, впечатляет. И даже не в том, на что он эти деньги потратил — с этим у чиновников и «депутатов» точно проблем никогда не было.

В этом деле наиболее показательной является мотивировка людей, которые давали ему в долг. Причем, многие делали это неоднократно, не дожидаясь возврата ранее взятого. 2 тысячи, 10, 15. Никто и не сомневался в платежеспособности замглавы администрации.

— Я думал, что при его должности он в состоянии отдать долг, — приводит слова одного из потерпевших «Комсомолка».

То есть, понимаете, у людей даже не возникло сомнения, что чиновник запросто может выложить из своего кармана, например, 35 тысяч долларов, да еще и с процентами. Все были уверены — хлебосольная должность позволяет!

Также выяснилось, что многие давали Петрамовичу деньги для решения их проблем — например, чтобы продвинуться в очереди на строительство жилья или купить квартиру подешевле. И тут ни у кого не возникало сомнений, что все решается именно таким образом. Люди безропотно платили и с надеждой ждали, когда за них замолвят словечко.

Судя по тому, что Петрамович в итоге оказался на скамье подсудимых, с возложенными на него обязанностями он не справился. Зато очень хорошо продемонстрировал, как строятся отношения чиновников и общества в нашем государстве.

Приговор по делу Петрамовича суд еще не вынес, но вот приговор всей системе вынесен уже давно.