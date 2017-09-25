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Культовый универсам «Центральный» хочет стать сетью

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  • 25.09.2017, 21:13
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Фото: onliner.by

Универсам хочет открыть отделения в крупных городах Беларуси.

Универсам «Центральный» хочет стать сетью в крупных городах Беларуси и занимает деньги на расширение бизнеса, сообщили citydog.by в дирекции магазина. Сегодня бренд объявил о поисках инвестиций: средства на расширение ЗАО «Центральный» ищет с помощью продажи валютных облигаций в долларах США по ставке 6,5% годовых.

ОАО «АСБ Беларусбанк» разместилo 2000 облигаций на общую сумму 2 миллиона долларов США. Номинал одной облигации – 1 тысяча долларов США, срок обращения – по 31 августа 2027 года. Приобретать облигации могут физические и юридические лица, а процентный доход выплачивается два раза в год.

Раньше на выручку от продажи облигаций «Центральный» сделал ремонт на втором этаже и заменил торговое оборудование.

Зачем расширять «Центральный», если все и так уже занято гипермаркетами? Директор по маркетингу Юрий Заболотный объяснил, что бренд предлагает другую модель потребления: не получасовые покупки с огромной тележкой, а удобный магазин в зоне высокого пешеходного трафика.

– Так же, как и в Минске, мы планируем предложить покупателям наших новых магазинов удобство покупок, широкий ассортимент товаров и полюбившиеся минчанам продукты собственного производства по оригинальным рецептам: пирожные, торты, кулинарию и выпечку, – прокомментировали в «Центральном».

Правда, удастся ли в других городах повторить уникальную атмосферу и антураж кафетерия, как в Минске, большой вопрос.

– Это будет зависеть от места, которое получится найти под аренду магазина. Если рядом будут четыре кафе, то нам придется задуматься над целесообразностью своего кафетерия, – говорит Юрий Заболотный.

Универсам «Центральный» – один из старейших минских магазинов. Его история начинается с 1954 года, когда тут построили «Магазин №13». В 1977 году появился второй этаж, куда переместились продукты, а на первом этаже открыли кафетерий. Тогда же магазин стал называться «Центральный», в народе просто «Ц».


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