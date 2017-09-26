Семья из Гродно добивается компенсации за неудачный отдых в Испании 8 26.09.2017, 15:49

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Турфирма обещала обещала песчаные пляжи и комфортный отель на берегу моря, но на деле все оказалось иначе.

Анастасия с мужем за отдых в Испании заплатили 2780 рублей. Они представляли песчаные пляжи и комфортный отель на берегу моря, как обещала турфирма, но на деле все оказалось иначе. Гродненцы остались недовольны отдыхом и добиваются компенсации.В турфирме утверждают, что выполнили все обязательства.

До пляжа шли полчаса

— Любой, кто обращается в турфирму, рассказывает о своих пожеланиях. Мы просили, чтобы нам нашли отель на первой береговой линии, с песчаным пляжем и пологим спуском к воде, ведь летели отдыхать с ребёнком, которому полтора годика, — рассказывает vgr.by девушка. — Нам предложили вариант: 12 дней/11 ночей в четырёхзвёздочном отеле в 339 метрах от пляжа.

Анастасия согласилась и оставила задаток 400 рублей. На следующий день гродненцы пришли забирать билеты и увидели договор, в котором вместо 12 дней отдыха было написано уже 10.

— Мы стали возмущаться и требовали вернуть задаток, ведь оговаривали одно, а в договоре написано по-другому, но нам сказали, что задаток не вернут. Да, в этом есть и наша вина, мы не посмотрели договор, но ведь сотрудница турфирмы сказала нам про 12 дней и даже написала это на бумажке.

Ребeнок похудел на килограмм

Каково же было разочарование, когда прибыли в город Ла-Эррадура и заселились в отель Best Alcazar. Гостиница, по мнению гродненцев, тянула в лучшем случае на две звезды: было грязно, в бассейне плавали волосы, еда оказалась несвежей, а по ресторану бегали тараканы. Не сбылись надежды и насчёт пляжа — он с галькой, а дорога к нему шла по крутым горкам.

— Представляете, как это, идти с малышом, игрушками, полотенцами и едой при +37 градусах на солнце? — возмущается Анастасия. — Путь на пляж занимал полчаса, а обратно в гору мы поднимались 45 минут.

Уже на следующий день попытались связаться с турфирмой и попросить либо найти отель с учётом их пожеланий, либо сменить билеты и прервать отдых, но, по словам девушки, ответа от гродненской турфирмы не дождались.

— Если бы мы знали, что до моря так далеко, то сразу бы отказались от такого отдыха, — уверена Анастасия. — Наши просьбы были проигнорированы, а представителя турфирмы в отеле не было. Мы часто ездим на отдых, но такая поездка была впервые.

В итоге отдых был испорчен, а за 10 дней ребeнок похудел на килограмм. Семья пила желудочно-кишечные таблетки, а питаться в другом месте было трудно, ведь до ближайшего кафе около полутора километров по серпантину.

Вернувшись из Испании, Анастасия проконсультировалась в обществе защиты прав потребителей и составила претензию к турфирме. Те были готовы возместить 5 процентов от стоимости (139 рублей из 2780), но семья не согласилась, так как считала, что и так дорого заплатила за испорченный отдых. Гродненцы будут через суд добиваться возмещения половины суммы и компенсации за моральный ущерб.

Турфирма: «Клиенты хотят обогатиться за счeт турфирмы»

В турфирме ситуацию видят иначе и считают, что выполнили все пожелания туристов. Информация об отдыхе была прописана в приложении к договору, а людей об этом проинформировали. Кроме этого, гродненцам рассказали про отель и показали фотографии, на которых было видно, что он находится не на первой береговой линии и на возвышенности.

В турфирме сотрудники постоянно поддерживали контакт как с туристами во время отдыха, так и с туроператором и все претензии о плохом размещении, питании и сервисе не подтвердились.

— Мы оказали качественный тур, а все претензии являются голословными, — уверены в гродненской турфирме. — Ни один из 24 туристов из Польши и 2 туристов из Бреста, отдыхавших в это время в этом же отеле, не жаловался и не высказывал претензий.

Однако гродненской семье турфирма предложила компенсацию.

— Так мы хотели урегулировать конфликт, хотя считаем, что оказали качественные услуги, и компенсация не положена по договору, — заявили в турфирме. — Нам стало понятно, что клиенты пытаются злоупотребить своим правом и необоснованно обогатиться за счёт нашей турфирмы.

Пять правил, как не испортить себе отдых

- Путешествуйте сами: покупайте билеты и бронируйте жильё

- Если всё же решили обратиться в турфирму, внимательно читайте договор, обращайте внимание на названия города и отеля, куда вас отправляют

- Поищите отель на Booking или других сайтах. Посмотрите фото, условия и отзывы, на каком языке говорит персонал. С помощью сервиса Google Maps можно за несколько минут рассчитать расстояние до моря и найти огромное количество фотографий пляжа и города, куда вы направляетесь

- Требуйте в турфирме авиабилеты. Вы будете знать авиакомпанию, время вылета и условия перелёта — вес багажа, можно ли с собой брать детскую коляску

- Если летите в экзотическую страну, поищите в интернете или попросите в турфирме памятку с правилами и законами страны.