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В Новогрудке открыли памятный знак героям Еврейского сопротивления

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  • 26.09.2017, 17:42
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Уникальный знак установили на входе в «Сад справедливости и милосердия».

Сегодня по случаю самых массовых побегов евреев на территории Европы, оккупированной немцами, в Новогрудке открыли памятный знак. Его установили на входе в «Сад справедливости и милосердия», сообщает nv-online.info.

Памятный знак представляет собой сочетание сломанных веток, будто загубленных жизней, и фигуры погибшей девочки - Михли Сосновской, как воплощения погибших на войне детей.

С Новогрудского гетто во время войны сбежали 250 человек, прорыв себе 220 метровый тоннель на свободу. Для этого в течение почти четырех месяцев пришлось вынести в карманах более 250 тонн земли. Побег произошел 26 сентября 1943 года.

Идея экспозиции «Музея Еврейского сопротивления» появилась еще в 1992 году и была предложена одним из выживших во время побега - бывшим узником Новогрудского гетто Джеком Каганом. Музей был открыт в 2007 году.


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