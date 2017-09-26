Зафиксирован рекордный в истории Минобороны РФ размер взятки 4 26.09.2017, 22:03

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Фото: rg.ru

Полковник Александр Вакулин хотел «решить вопросы» за $6,5 миллионов.

Как стало известно «Коммерсанту», главное военное следственное управление СК России расследует уголовное дело о рекордной в истории Минобороны России взятке.

Из судебных документов следует, что начальник отдела техобеспечения продовольственного управления военного ведомства полковник Александр Вакулин за 368 млн руб. (около $6,5 млн) способствовал заключению с Минобороны контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники, при исполнении которых были совершены крупные хищения, а также обещал общее покровительство участвовавшим в их исполнении коммерсантам.

Вакулину инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4. ст. 159 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он помещен в СИЗО до 29 октября.

Его адвокаты обжаловали это постановление в Московском окружном военном суде. При этом они ссылались на то, что в материалах следствия нет реальных данных о том, что полковник Вакулин может скрыться от следствия или суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям или иным участникам уголовного судопроизводства, а также уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Соответствующие оперативные данные, которые позволили суду арестовать полковника Вакулина, как полагают защитники, «не подтверждаются достоверными сведениями».

Однако окружной суд, отклонив жалобу защиты, подчеркнул, что Вакулин обвиняется сразу в двух тяжких преступлениях, а все данные о его личности, месте работы и семейном положении были учтены гарнизонным судом при аресте.