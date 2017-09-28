Стало известно имя героя, выбежавшего на поле с национальным флагом 2 28.09.2017, 23:01

1,735

Патриот ранее участвовал в акции протеста против учений «Запад-2017».

Во время матча БАТЭ - «Арсенал» на поле выбежал болельщик с бело-красно-белым флагом и в байке с «Погоней».

Директор «Арт-Сядзібы» и магазина symbal.by Павел Белоус сообщил, что выбежавшего на поле «Борисов-Арены» парня зовут Александр Венгерский.

«И это он не так давно выходил на площадь с плакатом «Русский солдат иди домой. Водки здесь нет», - написал Павел Белоус на своей странице в «Фейсбуке».

По Инстаграму Александра Венгерского видно, что он давно с уважением относится к национальной символике.

Как сообщили журналисты, работавшие на матче, парня посадили в микроавтобус и увезли.

Напомним, матч БАТЭ - «Арсенал» в рамках 2-го тура группового раунда Лиги Европы завершился со счетом 2:4.