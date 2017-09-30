Программист из Бреста: Хотел бы, чтобы государство не нам жизнь улучшало, а всем остальным 10 30.09.2017, 15:44

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Брестские айтишники - о перспективах отрасли в Беларуси.

Будущее мировой экономики – в переходе на «цифру». В этом сходятся мнения экспертов различного толка – от либералов до ультраконсерваторов. Очевидно, что развитие информационных технологий способно в обозримом будущем стать настоящим драйвером для многих отраслей. Беларусь в этом плане имеет неплохие перспективы. Секрет активного роста IT-индустрии специалисты видят в развитой системе образования STEM (наука, технология, инженерия, математика). Главное – вовремя использовать потенциал тех, кто может создавать качественный и конкурентоспособный продукт, пишет vb.by.

Сегодня, по подсчетам международных экспертов, в секторе информационно-коммуникационных технологий задействовано немногим более 2 % от общего числа занятых в белорусской экономике - около 85 тысяч человек. Отрасль получает 1,5 миллиарда долларов иностранных инвестиций в год и создает 5 % ВВП. Благодаря тому, что в прошлом году в вузах обучалось 75 тысяч студентов, специальность которых так или иначе связана со STEM, число занятых в этом секторе продолжает расти. Специалисты считают, что именно эти студенты будут развивать IТ-индустрию. По их мнению, неплохо бы в ближайшие несколько лет подготовить 350-400 тысяч программистов, чтобы зарабатывать на IT не миллиард долларов, как сейчас, а в 10 раз больше. Правда, обеспечить рынок труда таким количеством спецов наши вузы вряд ли смогут, даже при большом желании. Выход для IT-компаний - активнее проводить обучение собственными силами.

В некоторых брестских фирмах это понимают и делают все возможное, чтобы повышать образовательный уровень своих сотрудников, а также готовить новых. Так в компании «Юкола-Инфо» уже год работает собственная IT-школа – для ребят от 6 до 14 лет, где обучают будущих программистов по современным методикам, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Ставка сделана на робототехнику как основу компьютерного моделирования. Младшие детки (до 10 лет) собирают роботов из деталей конструктора Lego, знакомятся с системами автоматического проектирования, технологией 3D-печати. Более старшие (с 13 лет) осваивают азы программирования Scratch, LabView, Java. Ребята с интересом работают под руководством преподавателей «Юколы», получая новые для себя навыки. Школа имеет филиалы в других регионах страны, в том числе в Брестской и Витебской областях, тесно сотрудничает с Брестским государственным техническим университетом. В рамках совместного проекта создана своя лаборатория робототехники, рассказывает директор IT-школы Татьяна Лысюк. По ее словам, главная цель – развитие ребенка. Но не менее важная – заинтересовать тех, кто смог бы, получив соответствующие знания, применить их на своей малой родине.

Один из факторов, притягивающий молодых людей в IT-сферу, — высокая зарплата. В среднем брестские айтишники зарабатывают 1200-1500 долларов, наиболее классные специалисты — более 2000 у.е., при средней зарплате в регионе около 360.

Многие, однако, ждут обещанного декрета по развитию информационного пространства. Те преференции, которые есть у Парка высоких технологий и региональных технопарков (освобождение от НДС и налога на прибыль, сниженный подоходный налог и прочее), уже видятся недостаточными. Нашумевшая сделка между Google и белорусской компанией Aimatter оголила проблему: наше законодательство плохо соотносится с мировой практикой. Решит ли ее готовящийся к выходу документ?

Вот что думают о перспективах отрасли брестские айтишники.

Антон Бережков, программист с пятилетним стажем:

«Первое приложение я написал в десятом классе. Это был браузер для выхода в сеть. Сегодня у меня есть несколько идей для стартапов. На мой взгляд, главное, что может сделать государство для поддержки IT-сферы, — улучшить качество образования. Его необходимо сделать более современным. Например, в изучении языков программирования заменить Pascal, на котором никто не пишет, на что-то более полезное. Чтобы получить IT-страну, я думаю, стоит сделать упор именно на этом. К сожалению, многие считают, что программисты ничего не делают, а зарабатывают много. Но на деле все иначе. К айтишникам сегодня довольно высокие требования. Нужно знание языков программирования, знание иностранного языка на высоком уровне – и это средние требования. Кроме работы в компании хочу открывать и свои проекты. Но для этого мне нужна платежеспособная аудитория. Поэтому я хотел бы, чтобы государство не айтишникам жизнь улучшало, а всем остальным. Если увеличатся доходы населения, возрастут и шансы на то, что мой стартап при удачном развитии станет продуктовой компанией, которая останется в стране. Многие мои знакомые понимают IT-страну только как аутсорсинг, передачу технического обслуживания компьютеров и программного обеспечения той компании, которая на этом специализируется. С моей точки зрения, гораздо важнее и прибыльнее развивать готовые продукты. Причем их можно внедрять во все сферы жизни человека - в медицину, промышленность, торговлю, образование, финансовый сектор. Когда эти технологии будут во всех сферах, можно будет сказать, что мы живем в IT-стране. И будет, несомненно, большим плюсом, если эти технологии разработают наши отечественные программисты.

Александр Мартынюк, менеджер одной из компаний:

«Конечно, в плане развития IT-технологий Брест, как, впрочем, и другие регионы, заметно уступает Минску. Не потому, что наши программисты менее талантливы или IT-компании хуже развиты. Главная проблема — востребованность программного продукта. Спрос на него в столице на порядок выше, заказов больше, соответственно, оплачиваются они лучше. Взять те же корпоративные продающие сайты. Их, как правило, заказывают у нас (в Бресте. — Ред.) в самом упрощенном варианте — сайт-витрина. И лишь процентов 10-15 заказывают продающий портал, с постоянным обновлением, раскруткой в поисковиках и социальных сетях. Связано это с ограниченными финансовыми ресурсами бизнеса или с его уверенностью в своих силах, мне сложно судить. Но на деле, когда начинаешь просматривать такие сайты, многие из них реально не работают. То есть, компании все равно потратили деньги, но ожидаемого результата не добились. Хотя известную фразу «Если тебя нет в интернете, значит, тебя нет в бизнесе» никто еще не опроверг. Я думаю, должно пройти какое-то время, может быть, 3-5 лет, чтобы на периферии созрело понимание активного использования современных технологий в различных областях. В том числе в медицине, образовании, культуре. Пока же нам приходится больше ориентироваться на заказы в столице и за рубежом. Благо ничто не мешает нам работать удаленно. Сегодня по большому счету для этого не нужен даже офис. Нужны только компьютер и мозги».

Итак, ключевая мысль, которую высказали оба наших собеседника (и они не одиноки в этом плане): IT-сфера может потянуть за собой остальную экономику лишь в том случае, если она, экономика, даст положительный энергетический заряд в виде реального роста доходов, внедрения новых технологий в различных отраслях. Это как раз тот случай, когда канат нужно тянуть с обеих сторон, и он станет только прочнее. Айтишники к этому, судя по всему, готовы. Готовы ли бизнес, общество и государство?