Белорусы потребовали от чиновников перестать «разбазаривать» деньги на футбол 11 4.09.2017, 16:59

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Простым людям надоело кормить тунеядцев в спортивной форме.

На petitions.by беларусы предлагают прекратить государству финансировать футбольные клубы из-за провалов на чемпионатах.

Обращение направят в Минспорт и предложат министерству отказаться финансировать профессиональные клубы, пишет kyky.org.

«В связи с постоянными неудачными выступлениями национальной сборной Беларуси по футболу в отборочных турнирах на чемпионаты мира 2010, 2014, 2018 и Европы 2008, 2012, 2016; неудачным выступлением молодежной сборной Беларуси по футболу в отборочных турнирах к чемпионатам Европы 2013, 2015, 2017 годов, отсутствием постоянного участия нескольких футбольных клубов из чемпионата Беларуси по футболу в групповых этапах розыгрышей европейских клубных турниров (Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы), падением зрительского интереса к профессиональному футболу в Республике Беларусь необходимо признать существующую систему поддержки профессиональных клубов и подготовки профессиональных футболистов в Республике Беларусь неэффективной и прекратить оказывать государственную поддержку профессиональному футболу в Республике Беларусь при отсутствии спортивных результатов», —написано в обращении.

Петиция предлагает запретить налоговые льготы, субсидии и другую безвозмездную поддержку профессиональных футбольных клубов государством. Пока петицию подписали 1283 человек. Через 13 дней ее отправят в Минспорт.

В квалификации ЧМ-2018 Беларусь опустилась на последнее место в отборочной группе «А» после проигрыша командам Люксембурга и Швеции.

23 августа частный футбольный клуб «Крумкачы» запустил краудфандинг для продолжения участия в чемпионате. Руководство не стало просить помощи у государства, а вместо этого решило обратиться к обществу.