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Белорусский тяжелоатлет Арямнов намерен возобновить карьеру

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  • 4.09.2017, 18:30
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Андрей Арямнов
Фото: bobruisk.ru

Олимпийский чемпион Пекина решил вернуться в большой спорт.

Экс-тяжелоатлет сборной Беларуси Андрей Арямнов рассказал, что может вернуться в профессиональный спорт, передает «Трибуна».

– На данный момент я вроде как залечил травму и готов попробовать себя. В ближайшее время я хочу выступить в каком-нибудь старте. Не загадываю медалей, но хочу вспомнить помост. Хочу вспомнить кураж и тряхануть молодостью.

Если я начну с чемпионата области, этого будет достаточно. Чтобы поехать на чемпионат страны, нужно достойно проявить себя на области.

Максимум, который от меня можно ожидать? Выезд на какой-нибудь международный старт. Первоначальная планка – участие, – сказал Арямнов.

Напомним, Арямнов является победителем Олимпиады-2008 и одним из немногих белорусских призеров тех Игр, которого не подозревали в употреблении допинга.


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