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Сечин рассказал, как Улюкаев «требовал» у него взятку

  • 6.09.2017, 10:25
Игорь Сечин

Глава «Роснефти» дал показания в качестве свидетеля.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин убежден, что экс-министр экономического развития Алесей Улюкаев совершил преступление: чиновник требовал вознаграждение, приехал за ним и забрал.

«Я прямо сейчас дам показания: Улюкаев, находясь в должности министра, требовал незаконного вознаграждения, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам его руками забрал и погрузил в машину, и сам уехал. В соответствии с УК это преступление. Тут не о чем говорить», — сказал Сечин журналистам, отвечая на вопрос, готов ли он в суде дать показания по делу экс-главы МЭР, передает ria.ru.

Сечин заявлен в списке свидетелей обвинения по делу Улюкаева. Главу «Роснефти» могут вызвать в суд для дачи показаний лично или огласить его показания, данные на стадии следствия. В понедельник Сечин рассказал, что не получал повестки в суд.

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Улюкаева обвиняют в вымогательстве у Сечина двух миллионов долларов, экс-министру грозит до 15 лет заключения. По версии следствия, взятка предназначалась за выдачу министерством заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти».

По словам прокурора, экс-министр потребовал деньги лично у Сечина, находясь в командировке на саммите стран БРИКС. При этом он угрожал отрицательными отзывами на сделки «Роснефти» в случае отказа заплатить взятку. Улюкаев, в свою очередь, заявил, что стал жертвой провокации взятки, которая была организована «на основании ложного доноса» Сечина и тогдашнего начальника службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова.


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