SEHA-лига: БГК победил словенский «Целе» 6.09.2017, 21:50

Брестские гандболисты победили словенцев со счетом 29:24.

Во втором поединке регулярного сезона СЕХА-лиги БГК им. Мешкова нанес поражение «Целе» на площадке словенского клуба — 29:24, передает «Прессбол».

Целе — БГК им. Мешкова — 24:29 (15:14)

Целе: Лесяк, Паньтар, Добай; Вуйович (1), Юречич (4), Малус (1), Д. Разгор (3/2), Сухолежник (1), Митрович (3), Кодрин, Макуц, Анич, Дуйшебаев (5), Млакар (6), Бечири, Очвирк

БГК им. Мешкова: Пешич, Миятович (н.в.); Кулак, Шкуринский (4), Юринок, Потеко, Никуленков (6), Стойкович (6), Шумак (н.в.), Вукич, Проданович (1), Горак, Разгор, Джорджич (8), Шилович (3), Астрашапкин (1).