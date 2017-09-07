Вариант №3 10 Аnti-colorados, obozrevatel.com

7.09.2017, 20:04

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Владимир Путин

Фото: getty images

Как и Муаммар Каддафи, Путин досидится именно до этого варианта.

Именно теперь Путину стоит держать ухо востро, ибо хотел он этого или нет, но он дал усомниться в том, что может и дальше держать общак и корону. А раз так, то ему следует понимать, что ситуация уже пошла своим курсом, где он становится не ведущим, а ведомым и промежуток времени, когда он еще может повлиять на характер теперь неизбежной развязки, не так уж и долог.

С различными вариациями, существует примерно три варианта развязки. Самые мягкие из них будут исчезать по мере развития ситуации. Посему, Владимвладимычу следовало бы прочесть эти строки и не уподобляться предвоенным совкам, слишком самоуверенным сегодня и слишком мертвым уже завтра или Муаммару, который считал себя тенью Аллаха на земле, а оказался жалким, обгадившимся от страха стариком, которому перед смертью в пятую точку воткнули какую-то палку, подобранную у дороги. Всех этих персонажей погубила излишняя самоуверенность.

Первый вариант исхода ситуации гарантирует пристойное обращение с ним лично и довольно сносную жизнь его родным, близким и ближайшему окружению, которые натренируются делать круглые глаза и с ужасом в голосе говорить: "мы даже не догадывались, что он на такое способен". В общем, надо как-то все правильно подстроить, чтобы попасть на трибунал в Гаагу, имея на руках явку с повинной. Так он останется жив и станет обладателей рекордов Гиннеса по количеству украденного и другим веселым показателям. Он может в застенке писать мемуары и назвать их как угодно, да хоть "Моя Борьба". Можно быть уверенным, что успех книжки будет потрясающим, а многие руководители европейских стран месяцами не будут слазить с унитаза, ожидая выхода нового бестселлера, боясь там увидеть пикантные подробности о себе.

Второй вариант – хуже. В Московии дело идет к развалу, и Путин это понимает как никто. Это охлосу рассказывают бравые байки, а лично он знает точно, сколько ежедневно стоит поддержка курса рубля или финансирование бестолковых войн, которые просто не могут принести ничего полезного. Но самое главное, он точно знает, когда на все это банально не станет денег и все начнет складываться как карточный домик. Тогда, самым естественным образом, будет утрачено управление страной и внутренняя конструкция империи превратится в пыль, ибо в последнем рывке силовики вырвут последнее бабло и разлетятся по миру, как это сделали их предшественники в совке. На месте силового каркаса окажется огромное и глухое ничто.

Есть мнение, что в этот самый момент на территорию бывшей империи, в те части, которые не смогут уйти в режим самоуправления (Кавказ, Татарстан, Башкортостан и т.д.) войдут оккупационные войска, для поддержания элементарного порядка до момента, пока будет окончательно решена судьба этой выгребной ямы. Кстати, все это справедливо примерно до рубежа Урала.

Скорее всего, этими процессами будут руководить Штаты, а те прекрасно знают, что лучшие оккупационные войска будут из тех стран, которые знают истинную цену Московии. Польские, Румынские, Литовские, Латвийские, Эстонские и конечно же американские и канадские военные займут свои зоны контроля, но справедливо предположить, что основную работу по демонтажу пост-совка и имперских причандалов будет осуществлять Украина. Это потому, что более качественно никто эту работу не выполнит, ибо мы точно знаем, где эту дрянь искать, и что с нею делать.

В этом случае пойманный Путин будет непременно висеть на воротах Спасской башни или его вывесят на одной из двуглавых куриц, украшающих эти башни. Но кроме Путина, развеска будет осуществлена и в отношении тех деятелей, руки которых по локоть в украинской крови. Шойги, лавровы, песковы, жириновские и далее – по списку, найдут свои законные места на других вешалках.

Этот вариант хуже первого, но гораздо лучше третьего. А его-то как раз и обозначил академик Кадыров. Если Запад протянет с оккупацией и все будет оставлено на произвол, власть легко возьмут мусульмане, которым есть что сказать Москве и москвичам. Вот тогда-то к ним присоединятся единоверцы из Мьянмы и Сирии, которые хоронили своих детей, убитых оружием и/или людьми Путина. Вот тогда вариант №2 окажется верхом гуманизма и христианского сострадания. Благоверные мусульмане, конечно же, пошинкуют Путина в мелкую капусту. Это же сделают с его холуями, челядью, дочками, внуками и даже их собаками, хомячками и попугайчиками. А после этого отловят военных, которые пели в небе Сирии "первым делом, первым делом – самолеты". Всех их искать не придется ибо их адреса и фотографии их семей уже давно скопированы с нашего сайта Миротворец. Так что военных будут отлавливать как бешенных животных и тащить к месту, где будут казнить их семьи, а потом – казнят и их.

Тут не будет ничего нового. Это же самое делает созданный Москвой ИГИЛ или асадовско-российско-иранско-хезболийские войска в Сирии. Они там не только забивают мирняк вакуумными, фосфорными и кассетными бомбами, они это делают с глаза на глаз, расстреливая, вырезая или просто забивая кувалдами мирное население. Все это имеет свойство маятника. Чем дальше ты его оттягиваешь в одну сторону, тем дальше он качнется в другую.

Так что правильное решение Путину нужно принимать пока есть выбор. Он может его не делать, но как показывает история, выбор сделают за него независимо от того, нравится это ему или нет. Но что-то подсказывает, что как и Муаммар, Путин досидится до варианта №3. Что тут можно сказать? Жаль хомячков и попугайчиков!

Аnti-colorados, obozrevatel.com