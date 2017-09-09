В трех клубах экстралиги зарплата хоккеистов составляет от 115 долларов 9.09.2017, 10:08

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В «Бресте», «Могилеве» и «Витебске» нижний предел зарплат хоккеистов начинается от 222 рублей.

Об этом сообщает пресс-служба ФХБ.

Это является нарушением постановления Совета министров от 27 декабря 2016 года (№ 1080), согласно которому месячная минимальная заработная плата в Беларуси установлена в размере 265 рублей.

Среднемесячная заработная плата игроков по контрактам в «Бресте», «Могилеве» и «Витебске» составляет от 264 до 374 рублей.

В этих клубах также не выполняется решение исполкома ФХБ по минимальному размеру ежемесячной суммарной заработной платы хоккеистов клуба (не менее 17 000 рублей на всю команду).

Исполком Федерации хоккея Беларуси отвел этим клубам месячный срок на устранение нарушений и регистрацию контрактов, отвечающих требованиям федерации. В противном случае ФХБ отстранит указанные профессиональные команды от участия в чемпионате страны.

Исполком ФХБ также постановил, что, начиная с нынешнего сезона-2017/18, фиксированный оклад главных тренеров команд экстралиги не может превышать максимальный размер заработной платы хоккеистов. С предложением о такой формуле выступил тренерский совет ФХБ.