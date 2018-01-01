Протесты в Иране нарастают 1.01.2018, 16:10

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Фото: EPA

Люди требуют отставки президента.

Антиправительственные протесты продолжаются в Иране пятый день, они охватили крупные города страны, в том числе столицу Тегеран.

Демонстрации состоялись в десятке городов в разных регионах страны. Выступления переросли в стычки с так называемыми «Стражами исламской революции». Государственное телевидение, ранее протесты замалчивавшее, сообщило о 12 убитых, передает агентство Associated Press.

Ранее сообщалось о четырех погибших в ходе протестов: двое протестующих погибли 30 декабря, еще двое — в ночь на 1 января на юго-западе страны.

Антиправительственные акции начались в Иране 28 декабря. Непосредственным поводом для протестов стал рост цен на базовые продукты питания. Однако на улицах почти сразу зазвучали политические лозунги. Демонстранты требуют отставки президента Роухани и изменения системы.

Полиция арестовала сотни демонстрантов. Президент Ирана Хасан Роухани 31 декабря признал право граждан на протест, но только если он не перерастает в насилие.

Власти страны заблокировали доступ к популярным среди протестующих соцсетям Instagram и Telegram, пользователи сообщили о блокировании 31 декабря.

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку протестующим, критикуя иранские власти за «закрытие интернета» и обвиняя их в нарушении прав участников акций: право на свободу слова и собраний.