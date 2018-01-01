Жители Новой Боровой устроили массовые гуляния во дворе 2 1.01.2018, 20:18

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Белорусы продолжают праздновать Новый год.

Новогодние гуляния — время сложное, утомительное, требующее хорошей сноровки. Тягаться в этом деле с восточным соседом нам, конечно, не стоит, но свои несколько дней свободы мы стараемся проводить максимально приятно, пишет onliner.by.

Некоторые минские жилые комплексы отметили наступление 2018-го во дворе вместе с соседями, шашлыками, песнями и танцами. Но праздник на этом не закончился: после вчерашних торжеств жители Новой Боровой продолжили гуляния и организовали масштабный праздник для детей.

Сегодняшней ночью жители микрорайона вплоть до двух часов ночи отмечали Новый год вместе с приглашенным Дедом Морозом, участвовали в семейных эстафетах, конкурсах и баттлах. Сегодня же соседи продолжили свой праздник. Фоторепортаж журналистов — о возвращении почти забытой традиции.