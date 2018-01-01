Как ракета: маршрутка в Гомеле за два дня пять раз превысила скорость

Как ракета: маршрутка в Гомеле за два дня пять раз превысила скорость3
- 1.01.2018, 21:37
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Максимальная скорость превышения маршруткой составила 97 км/ч.
Одна из гомельских маршруток за два дня пять раз была зафиксирована мобильным датчиком при превышении скорости, сообщили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Камера стояла на пересечении гомельских улиц Барыкина и Лермонтова, за двое суток она выявила около 390 нарушений скоростного режима.
«Отличились водители маршрутных такси, которые превысили скоростной режим 41 раз, некоторые из них по два-три раза. Один водитель в течение двух дней превысил установленную скорость движения пять раз», — сообщили в ГАИ.
Максимальная скорость превышения маршруткой-ракетой составила 97 км/ч.