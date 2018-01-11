Forbes: Сечин могущественнее, чем Владимир Путин 2 11.01.2018, 9:09

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Правитель России контролирует многое, но не все.

"Даже не пытайтесь противостоять в России Игорю Сечину - нефтяному и политическому титану: не утруждайтесь попусту", - рекомендует обозреватель Forbes Кеннет Рапоза. "С точки зрения некоторых известных бизнесменов и политиков, Сечин могущественнее, чем Владимир Путин. Если кто-то или какая-то организация противостоит Сечину, делайте ставки на Сечина", - продолжает автор.

"Его имя ассоциируется с бедами как минимум двух миллиардеров", - пишет автор, упоминая о Михаиле Ходорковском. "Теперь обжегся Алексей Улюкаев, экс-министр экономического развития. (А за неделю до этого - миллиардер Владимир Евтушенков, основатель АФК "Система")", - говорится в статье.

"Путин никогда не мешал битвам, которые вел Сечин", - полагает автор.

"Пусть Путин контролирует армию, спутники-шпионы и хакеров. Но Сечин контролирует важный элемент экономики, у него есть друзья в судебной системе. В начале правления Путина он возглавлял путинскую администрацию. Он сверхнационалист, имеющий такие же тесные связи с силами безопасности, как Путин, он могущественнее, чем российский премьер-министр Дмитрий Медведев", - говорится в статье.

"Давайте сформулируем так: Алексей Навальный организует протесты против Медведева и, в определенной мере, даже против Путина и его партии "Единая Россия". В 2016 году Навальный, борец с коррупцией, сделавшийся любимцем американской прессы, протолкнул в деловую газету "Ведомости" статью о том, что новый объект недвижимости в Москве стоимостью несколько миллиардов рублей принадлежал Сечину. Адвокаты Сечина стали преследовать газету, но не Навального. За четыре года до этого Сечин связал Навального с Биллом Браудером - еще одним экспатом-изгнанником, бывшим управляющим хедж-фонда Hermitage Capital, - пишет Рапоза. - Браудер, ныне живущий в Великобритании, посвящает много времени лоббизму - убеждает канадских и европейских политиков пойти по стопам Вашингтона и принять свои версии "Закона Магнитского". Закон запрещает некоторым россиянам ездить в США и хранить деньги в американских банках. Сечин не включен в этот список, но сейчас находится под санкциями Минфина США".

Автор статьи продолжает: "После краха СССР взятки и уклонение от уплаты налогов были casus belli ("формальным поводом для объявления войны") при атаках российского правительства на физических лиц. Это свалило Ходорковского и убило ЮКОС. Это спихнуло на обочину Hermitage Capital, который когда-то был одной из крупнейших иностранных инвестиционных компаний в России, и превратило русофила Билла Браудера в отряд из одного человека, который целится во все в радиусе мили от ближайшего окружения Путина. Это, возможно, еще раздавит "Систему" - успешную частную инвестиционную фирму, которая на раннем этапе поддерживала множество открытых акционерных компаний, не имеющих ничего общего с государством: например, Mobile TeleSystems, которая торгуется на Нью-Йоркской бирже, и "Детский мир" - российский аналог Toys R Us. А есть также политический противник Улюкаев, который, в отличие от вышеперечисленных свободных людей, проведет значительную часть своей жизни на пенсии в колонии строгого режима". Рапоза желает ему "выйти из нее живым".