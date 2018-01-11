Сезон Надежды 8 Григорий Трофименков

11.01.2018, 21:06

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Надежда Скардино

Как белорусская биатлонистка Надежда Скардино шла к малому Хрустальному глобусу.

Надежда Скардино завоевала малый Хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок.

И это стоит несколько тысяч знаков, чтобы порассуждать о том, как здорово, что она у нас есть. В смысле не Скардино, а 15-километровая дисциплина с четырьмя огневыми рубежами в биатлоне. Правда, и Надя-то, конечно, тоже!

"Индивидуалка" — можно сказать, наше все. Или почти все наше — ведь, по сути, единственный шанс добиться чего-то монументального в карьере для спортсменов, не представляющих собой чего-то грозного в ходе по дистанции. А, как бы ни было банально, биатлон — не лыжи.

Самый яркий пример, который за недавностью лет не забылся, — это ванкуверское серебро-2010 Сергея Новикова. Здесь, естественно, уместно вспомнить и ту же бронзу Игр в Сочи-2014 Скардино, но в тот сезон Надя фактически входила в число топ-биатлонисток. Не в самый-самый топ, однако уверенно попадала в тридцатку для участия в масстартах. Да и на последнем предолимпийском этапе в итальянском Антхольце финишировала второй в личной гонке — преследовании.

Речь, впрочем, о другом: закономерность такова, что уже более десяти лет на одного одаренного лыжной подготовкой воспитанника у нас приходится втрое больше тех, чьим весьма очевидным козырем является стрелковая работа. Не выручают никакие методики, никакие тренеры и никакие календарные планы. Тем удивительнее призывы исключить индивидуальную гонку из Кубка мира вовсе, то и дело звучащие. Так сказать, за архаичностью и незрелищностью. Когда надо бы, по совести, ею дорожить именно нам.

Вообще, спору нет: самые длинные дистанции в биатлоне — наименее привлекательные с точки зрения телерейтинга. Об этом говорят открытые данные, и, собственно, перманентное сокращение их числа — тому закономерное свидетельство. А ведь во многом схожая картина наблюдается во фристайле, о чем просвещенный, то есть каждый первый, наш читатель, разумеется, в курсе.

Фристайл — это, надо понимать, не одна лишь лыжная акробатика. Еще и ски-кросс, а также могул. Знаете, сколько этапов в нынешнем сезоне у тех и других? Пятнадцать и девять — против шести у акробатов, то есть сборной Николая Козеко! И все это не в первую очередь диктуется таким показателем как медиа-привлекательность, включающая в себя, скажем, как и непосредственно посещаемость соревнований, так и притягательность для телезрителя. Благо никому не приходит в голову акробатов ограничивать в правах еще больше — например, только единственным для всех фристайлистов хрустальным глобусом. К счастью, среди ведущих конкурентов белорусов там американцы, китайцы, канадцы и россияне. И даже, напротив, всерьез рассматривается вариант включения в программу Игр командных соревнований.

Отвлечение предыдущего абзаца позволительно, поскольку оно нужно, чтобы пояснить, какая (-ие?) награда (и только в индивидуальной гонке) могла не найти нашу Надю. Прежде всего — награда абсолютно заслуженная. Хотя бы по причине всех непростых обстоятельств, предшествовавших текущей зиме. Это и неприятие прежних тренерских штабов, под руководством которых в середине олимпийского цикла второго женского номера настигла хандра, и трудностей с адаптацией нового ложе винтовки, и прочее — вплоть до публично озвученных сомнений хоть на короткий срок выйти на прежний максимум.

Максимум случился не сегодня, а, безусловно, в конце ноября, когда Скардино одержала победу в шведском Эстерсунде. Тогда она находилась во всех смыслах в идеальной форме; способна была на лыжне обыгрывать тех, кто априори сильнее. Тогда и был сделан задел, поспособствовавший сегодняшнему успеху.

Но и к нему требовалось прийти, ибо и в январе представительнице Беларуси пришлось столкнуться с небольшим авралом, повлекшим за собой перекройку личного, ранее сверстанного, календаря. Надежда поначалу планировала посвятить первую посленовогоднюю неделю внесоревновательной подготовке к Пхенчхану-2018, однако в результате вынуждена была все-таки отправиться в Германию. Всему виной — простудное заболевание, помешавшее выступить на последнем декабрьском этапе в Анси. Ясное дело, на физической готовности не сказаться это не могло.

Собственно, и сказывалось. Ни в Оберхофе, ни на старте Рупольдинга Скардино не показывала сравнимого с поздним осенним лыжного хода. Ее единственный шанс в четверг заключался в безупречной стрельбе, и он выпал! Осечки соперниц в борьбе за вожделенный трофей были бы очень к месту, но их не случилось из-за идеальных погодных условий. К счастью, они и не понадобилось, как выяснилось позже. Украинка Юлия Джима также закрыла все двадцать мишеней, зато, кроме нее, нашлись отличницы, которые были еще чуть быстрее.

Итак, в 32 года Надежда праздновала первый успех на этапе Кубка мира выиграла главный и, по всей видимости, единственный в карьере хрустальный трофей. Тем самым непременно заставит с собой считаться на Олимпиаде. Уж в топ-10 фаворитов индивидуальной гонки там она точно будет входить. Здорово, что они существуют!

Григорий Трофименков, «Прессбол»