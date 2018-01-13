Глеб: В «Арсенале» хотелось вызова, двигаться дальше, выйти на новый уровень 2 13.01.2018, 18:41

Шестикратный обладатель титула «Лучший футболист Беларуси», победитель Лиги чемпионов УЕФА дал эксклюзивное интервью.

Автор телеграмм-канала «Спортивная журналистика» Алексей Белов взял у шестикратного обладателя титула «Лучший футболист Беларуси», победителя Лиги чемпионов УЕФА Александра Глеба эксклюзивное интервью для блога «Англия, Англия». Об этом пишет sports.ru.

Экс-футболист «Арсенала» рассказал о конфликтах «канониров», вспомнил, как чуть не завершил карьеру в 15 лет, оживил в памяти историю о погоне Йенса Леманна за журналистом, признался в самых больших тратах и вере в криптовалюту.

— Вот фото, которое ты подписал летом 2005-го. Мне было 15 лет, я еще не знал, кем я стану, закончил 9-й класс. Полная неизвестность. Ты только-только перешел в «Арсенал». Тоже чувствовал неизвестность?

— С одной стороны было страшно, не представлял, что меня ждет. С другой, это все-таки «Арсенал»! Реально хотелось вызова, двигаться дальше, прогрессировать и выйти на новый уровень. В «Штутгарте» чувствовал, что уже перерос, что если останусь, то уже не буду получать от футбола удовольствие.

— Но мандражик-то чувствовался?

— Не то слово. В Германии был с братом, а тут — другая страна, снова учить язык, новый коллектив. Но благодаря Венгеру и команде, которая тогда была, все прошло безболезненно.

— Помнишь первый официальный матч за «Арсенал»?

— Да. Играли с «Ньюкаслом». Венгер хотел выпустить меня в основе, но перед матчем подошел и сказал, что Робер Пирес здорово провел подготовку, поэтому планирует выпустить в «старте» его. Говорю, окей. А сам думаю: чего вообще у меня спрашивают? Выдохнул: фух, хорошо. Сейчас они накидают «Ньюкаслу», выйду на заменку без нервов.

— Не накидали — ты заменил Фабрегаса на 72-й минуте при 0:0.

— В том-то и дело! Думал, будет 2:0 — 3:0, буду уверенно себя чувствовать, без лишней суеты. Ну, привезу один гол, ничего страшного. А тут такая подстава. Ответственность, гипермотивация. Слава Богу, дожали, выиграли 2:0.

— Я искал фото с этого матча, наткнулся на снимок стрикера.

— Да, точно, кто-то выбегал на поле. Кажется, еще в первом тайме.

— Не подумал, что за странная движуха началась? Не успел сыграть в АПЛ, а тут уже голые мужики по полю бегают.

— Не, был наслышан, что в Англии это распространено, потом еще с таким сталкивался. Прикольно, конечно. Но только тогда, когда он просто бежит по полю, а не к тебе обниматься. В такие моменты как-то неудобно, сам думаешь, куда убегать.

— Спустя 12 лет ты хотел вернуться в БАТЭ, чтобы сыграть против «Арсенала» на «Эмирейтс» в Лиге Европы, но не срослось. 0:6 от резерва на полупустом стадионе — оно тебе было надо?

— Не думал об этом в таком ракурсе. Да и все могло бы быть по-другому.

— При всем уважении, каких-нибудь 1:5.

— Знаешь, сейчас можно много рассуждать. Но, в принципе, это читалось — я понимал, что в Лондоне будет нереально что-то сделать. Малому числу зрителей, конечно, удивился. Мне кажется, в мое время болельщики «Арсенала» хорошо ходили даже на незначимые матчи. А тут было грустно.

— Что скажешь по поводу самой игры?

— Что предвидел, то и случилось. «Арсенал» сильнее на голову, это понятно.

— Правда, что в 2009 году должна была выйти твоя автобиография?

— Нет, мне только предлагали написать. И западные журналисты, и наши. Но о чем? Ну, тренировался с этими ребятами, играл вот с этими, был рядом со звездами. Написать о них. Всем же болельщикам нужно что-то такое, как получилось у Ибрагимовича. Рассказал все, как есть. Но Златан есть Златан, он может себе это позволить. Все знакомые шумели, после выхода книги: «Ты читал, ты читал?». Со мной бы такого не было. Поэтому отказался.

— Кажется, там можно было бы написать хотя бы про асфальтированное поле возле стадиона «Динамо», на котором ты вырос, как футболист.

— Условия, конечно, были печальные. Тренировки на асфальте — где-то люк торчит, где-то яму не залатали.

Мы всегда ждали зиму, чтобы выпал снег. Становилось гораздо лучше. Сами снег укатали, притоптали — можно и упасть, и подкат сделать. Просто бомба. Лучшие воспоминания того времени — именно о зимнем футболе.

— Годы занятий на асфальте сказались на дальнейшей травматичности?

— Так я первую серьезную травму там и получил. Кстати, как раз зимой. Люк присыпало снегом, хотел ударить подъемом по мячу, а получилось по металлу. Повредил палец. Неделю не играл, мама компрессы делала, потом вернулся на тренировки. Спустя какое-то время палец снова начал болеть, опухать. Пришел к докторам, а там… «Палец болит, потому что растет». То есть все остальные не растут или что?

Через полгода из-за боли не мог играть, сделал снимок. Врач посмотрел, спрашивает: «Спортом занимаешься?» — «Да, футболом». — «Ну, давай, заканчивай. Года через 3-4, может, восстановится». А мне 15 лет, это вся моя жизнь, мечты, планы. Испытал шок, не знал, что делать.

Тренер юношеской сборной пришел на помощь. Отправил в спортдиспансер к доктору, оттуда послали в институт травматологии. Там сказали, что выход один — вырезать кусок сустава. Говорю, режьте, что хотите, лишь бы играть.

— В 2014-м ты на тренировке подрался с одноклубником по «Коньяспору».

— Драки там не было, новость раздули, конечно. Турецкий футбол эмоциональный, игроки не жалеют ни себя, ни других даже на тренировках. С одной стороны, молодцы. С другой, травматичность от этого сильно возрастает. И вот парень подкатился мне сзади. Лежит, извиняется. А у меня жуткая боль, толкнул его на эмоциях. «Алекс, это тренировка, это спорт». Ну, я ему мягко намекнул, что надо аккуратнее. Потом отпустило, обнялись, закрыли вопрос.

— А в «Арсенале» конфликты с кем-то случались?

— Да они в любом клубе бывают. В основном, с защитниками. Как-то с Коло Туре ругались, он мне какие-то претензии высказывал, я ему. До драки там не дошло. Идем такие друг на друга, плечи назад, грудь вперед. А он же здоровый, и чем он ближе, тем больше я думаю: «Станьте уже кто между нами!».

Однажды Туре даже ударил Фабрегаса, рукой, натурально. Сеск потом еще обижался, что мы с Фламини не вступились. Говорим: «Слушай, ты его видел? Это ж Кинг-Конг, разорвет нас и дальше пойдет».

— Как на такое отреагировал Венгер?

— Жестко. Сказал Туре: «Во-первых, ты сейчас извинишься перед Сеском. Во-вторых, еще что-нибудь подобное — и тебя не будет в команде».

— Жестче всех из тренеров, с которыми работал, мог наказать Феликс Магат?

— По деньгам любой мог жестко наказать. Немец же отличался физическими нагрузками. Не дай бог ты во время тренировки пожаловался на травму, а доктор в итоге не установил ничего серьезного — будешь потом три дня бегать отдельно. У меня как-то ногу свело, потом бегал самостоятельно, фишки переносил. Магат смотрел на это и говорил: «Надо добирать, раз с нагрузками не справляешься».

— Венгер ругается матом?

— Ни разу не слышал. Возможно, во время матчей на скамейке, но при игроках никогда. Самым злым его видел, когда сгорели «Ливерпулю» в ¼ финала Кубка, пропустили на последних минутах два гола. Вот тогда он был очень эмоционален в раздевалке. Но все равно без мата.

— А Пеп?

— Да, Гвардиола в контексте мог использовать мат. Он на порядок эмоциональнее Венгера.

— На Месси ругался?

— Один раз попробовал. Но ему объяснили, что это Лео и его нельзя трогать.

— Кто объяснил?

— Хави.

— Ты говорил, что тогда Гвардиола не впечатлил тебя, как тренер.

— Я просто думаю, что ту «Барселону» мог тренировать любой, она была на три головы выше всех. Годы понадобились, чтобы адаптироваться к ее стилю игры. А Гвардиола тогда только набирался опыта, сейчас он наверняка намного сильнее. С уважением к нему отношусь.

— Первое время в Барселоне ты жил у Анри. Как это было? «Вот твоя полка в холодильнике, вот моя»?

— По-простому. Тьерри сказал, что пока не подыщу место, могу жить у него. Там же не так, как в «Арсенале». Это в Лондоне тебе со всем помогают, решают проблемы. В «Барсе» просто сказали: обустраивайся. И дальше как хочешь.

Незнакомый язык, ничего не понимаешь, думаешь, как бы вообще не кинули. Мне сначала квартиры предлагали по 12-15 тысяч евро. Думал, ребята, вы чего? В Лондоне дешевле. Куда я попал вообще? Но потом друзья Анри помогли арендовать дом.

— В очередь в душ дома у Анри не стоял?

— Нет, конечно. Там большой дом, у каждого своя ванная. А холодильник… Мы дома особо и не ели, в основном, в городе. Иногда делали барбекю.

— Твоим лучшим другом в «Арсенале» был Фабрегас?

— Он и Фламини. С ними было круто, весело. Когда узнали, что Фламини уходит в «Милан», очень загрустили. Тоскливо было, как будто что-то родное оторвали. До этого казалось, что всю жизнь будем вместе играть. С ними у нас столько историй веселых случалось. Да и не только с ними.

— Давай прикольную историю времен «Арсенала».

— Как-то в выходной шли в клуб с ребятами, в самом центре Лондона. А там же папарацци везде. Я заметил, говорю Леманну: «Йенс, я позвонить», и свернул в сторону. А ему по барабану, пошел спокойно. Его начали щелкать. Думаю, ну, наверное, ему все равно. Потом понимаю, что нет. Леманн одному фотографу камеру выбил, тот ему что-то сказал и начал убегать. Йенс за ним. А следом несется вся эта толпа с фотоаппаратами. Потом я домой приехал, звонит Леманн: «Алекс, чуть что, я сегодня у тебя был!»

— Твой самый сложный по характеру одноклубник — все тот же Коло Туре?

— Ну нет, он на самом деле хороший парень, мы нормально общались. Просто он о-очень эмоциональный. Никого даже не выделю, все мы со своими сложностями и нюансами. Не встречал такого футболиста, чтобы нельзя было найти общий язык.

— С английским языком в 2005-м быстро справился?

— В плане общения и футбола да. Но у самих англичан там такое сложное произношение… Мне буквально пару месяцев назад звонили с радио BBC, прямой эфир, что-то спрашивают. Произношение, как будто что-то жуют. Понимал через слово, услышал «Венгер». Сказал им, что Арсен «гуд» и «топ», а потом «у, у, у» (изображает гудки — прим. автора) и повесил трубку. У меня рядом няня была, которая лингвистический закончила, слушала по громкой связи, так я больше понял, чем она.

— Самая дорогая покупка в Англии?

— Хм… Наверное, машина, Audi R8. Но сейчас даже не могу вспомнить, сколько она тогда стоила.

— Наибольшую зарплату в карьере ты, само собой, получал в «Барселоне»?

— Да. Но переходил туда не ради денег, это вообще не было мотивирующим фактором. Я же вообще сильно сомневался, стоит ли туда уходить. Много слышал, что каталонцы — непростые люди с особым менталитетом, довольно предвзято относятся к иностранцам. А в Лондоне чувствовал себя абсолютно счастливым. Но тут Фламини ушел, меня угораздило решить тоже что-то поменять. Был вариант вернуться в Германию, но уже в топ-клуб — интересовалась «Бавария». Перевесило то, что лично звонил Гвардиола и в «Барсе» уже был Анри. Новый вызов на самом высоком уровне. Получилось так, как получилось, в силу разных причин — но про это я уже очень много рассказывал.

— Назовешь тупейшую трату денег в жизни?

— Наверное, когда вложился туда, в чем вообще ничего не понимаю.

— Казино?

— Нет, ты что. Я же не азартный, больше по рыбалке. Лет 7 назад в отпуске мог сходить с друзьями поиграть в покер.

— А насчет траты?

— Пожалуй, это тот случай, когда человек, которому я доверял, снял у меня со счета огромную сумму.

— Какую?

— Не хочу об этом думать, чтобы не расстраиваться.

— О чем жалеешь больше: об уходе из «Арсенала» или о том, что год назад не вложился в биткоины?

— Наверное, второе :). Как и все, кто думал об этом, когда он стоил в 10-20 раз дешевле. Знал бы прикуп…