Простые способы улучшить цвета на экране любого iPhone
- 13.01.2018, 21:00
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Каждый пользователь iPhone или iPad может сделать картинку на экране более комфортной для восприятия.
Каждый пользователь iPhone или iPad уже давно может подстроить картинку на экране своего устройства и сделать её более комфортной для восприятия. Для этого в системе есть ряд опций, которые работают по-разному и пригодятся в разных случаях, пишет internetua.com.
1. Постоянно «теплый» дисплей
Подойдет такой способ для тех, кому картинка на экране кажется слишком синей или «холодной» и хочется более теплого цвета вне зависимости от освещения и времени суток.
Сделать это можно на любом iPhone или iPad, достаточно перейти по пути Настройки – Основные – Универсальный доступ – Адаптация дисплея – Светофильтры. Здесь нужно включить фильтры главным переключателем, выбрать режим Оттенок и отрегулировать интенсивность и оттенок ползунками ниже.
Дополнительно можно перейти в раздел Настройки – Основные – Универсальный доступ – Сочетание клавиш и отметить здесь пункт Светофильтры. Так тройное нажатие на кнопку Домой быдет быстро включать и отключать применение светофильтра.
2. «Теплый» экран в темное время суток
Чтобы включать теплую картинку только в вечернее время, можно воспользоваться функцией Night Shift.
Все актуальные гаджеты Apple начиная с iPhone 5s, iPad Air, iPad mini 2 и iPod touch (6-го поколения) поддерживают фишку Night Shift. Эта опция позволяет сделать цветовую температуру дисплея более теплой в темное время суток.
Достаточной перейти в Настройки – Экран и яркость – Night Shift, включить полезную фишку и указать временной период для срабатывания опции. Ниже можно отрегулировать комфортный оттенок.
Night Shift можно быстро включать и отключать из Пункта управления, нужно лишь задержать палец на ползунке регулировки яркости и нажать одноименную кнопку для включения и отключения режима.
3. «Теплая» картинка в зависимости от освещения
Самой продвинутой фишкой Apple для адаптации цветовой температуры дисплея является опция True Tone (Настройки – Экран и яркость – True Tone). Она доступна лишь на iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPad Pro (кроме модели 12.9″ 1-го поколения).
Благодаря наличию специального сенсора, устройство самостоятельно оценивает освещенность вокруг и подстраивает цветовую температуру экрана под окружающее освещение. Зашел в комнату с желтыми лампами – экран тоже пожелтел, вышел на солнечный свет – экран стал белым.
Это позволяет пользователю всегда видеть максимально комфортную для восприятия картинку.
True Tone можно включать и отключать аналогично Night Shift: открываем Панель управления, удерживаем ползунок яркости и нажимаем на соответствующую кнопку.