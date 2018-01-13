Простые способы улучшить цвета на экране любого iPhone 13.01.2018, 21:00

2,360

Каждый пользователь iPhone или iPad может сделать картинку на экране более комфортной для восприятия.

Каждый пользователь iPhone или iPad уже давно может подстроить картинку на экране своего устройства и сделать её более комфортной для восприятия. Для этого в системе есть ряд опций, которые работают по-разному и пригодятся в разных случаях, пишет internetua.com.

1. Постоянно «теплый» дисплей

Подойдет такой способ для тех, кому картинка на экране кажется слишком синей или «холодной» и хочется более теплого цвета вне зависимости от освещения и времени суток.

Сделать это можно на любом iPhone или iPad, достаточно перейти по пути Настройки – Основные – Универсальный доступ – Адаптация дисплея – Светофильтры. Здесь нужно включить фильтры главным переключателем, выбрать режим Оттенок и отрегулировать интенсивность и оттенок ползунками ниже.

Дополнительно можно перейти в раздел Настройки – Основные – Универсальный доступ – Сочетание клавиш и отметить здесь пункт Светофильтры. Так тройное нажатие на кнопку Домой быдет быстро включать и отключать применение светофильтра.

2. «Теплый» экран в темное время суток

Чтобы включать теплую картинку только в вечернее время, можно воспользоваться функцией Night Shift.

Все актуальные гаджеты Apple начиная с iPhone 5s, iPad Air, iPad mini 2 и iPod touch (6-го поколения) поддерживают фишку Night Shift. Эта опция позволяет сделать цветовую температуру дисплея более теплой в темное время суток.

Достаточной перейти в Настройки – Экран и яркость – Night Shift, включить полезную фишку и указать временной период для срабатывания опции. Ниже можно отрегулировать комфортный оттенок.

Night Shift можно быстро включать и отключать из Пункта управления, нужно лишь задержать палец на ползунке регулировки яркости и нажать одноименную кнопку для включения и отключения режима.

3. «Теплая» картинка в зависимости от освещения

Самой продвинутой фишкой Apple для адаптации цветовой температуры дисплея является опция True Tone (Настройки – Экран и яркость – True Tone). Она доступна лишь на iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPad Pro (кроме модели 12.9″ 1-го поколения).

Благодаря наличию специального сенсора, устройство самостоятельно оценивает освещенность вокруг и подстраивает цветовую температуру экрана под окружающее освещение. Зашел в комнату с желтыми лампами – экран тоже пожелтел, вышел на солнечный свет – экран стал белым.

Это позволяет пользователю всегда видеть максимально комфортную для восприятия картинку.

True Tone можно включать и отключать аналогично Night Shift: открываем Панель управления, удерживаем ползунок яркости и нажимаем на соответствующую кнопку.