«Юность» в третий раз выиграла Континентальный кубок 1 14.01.2018, 21:18

1,455

Хоккеисты минского клуба завоевали путевку в Лигу чемпионов.

Минская «Юность» на «Чижовка-Арене» переиграла «Номад» из Казахстана в решающем матче суперфинала Континентального кубка — 5:2.

Первое место принесло минчанам путевку в Лигу чемпионов.

«Юность» — «Номад» — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Юность: Мильчаков; О.Горошко — Мицкевич, Когалев — Развадовский — Ефименко; Шелег — Казакевич, Парфеевец — Туркин — Плотников; Антонов (к) — Ногачев, Михнов — Корсо — К.Захаров; Ерохо — Претнар; Скабелка, Каракулько.

Номад: Крамарь (Мальгин, 24.27); Гребенщиков — Лакиза, Гурин — Гренц — Михайлис; Рачинский — Егоров, Верещагин — Гурков — Ковзалов (к); Дульнев — Пелевин, Асетов— Яковлев —Петухов; Ибраибеков — Долгушев, Преснов — Некряч — Ждахин.

Шайбы: 1:0 — Развадовский (3.24 — бол.). 1:1 — Гурин (Лакиза, 13.37 — бол.). 2:1 — Захаров (Развадовский, 19.47 — бол.). 3:1 — Ефименко (Горошко, 24.27). 4:1 — Развадовский (37.45). 4:2 — Гурков (Михайлис, 41.48). 5:2 — Парфеевец (Плотников, Развадовский, 50.51).

Турнирная таблица: Юность — 9 очков (3 игры), Номад — 5 (3), Шеффилд — 3 (3), Риттен — 1 (3).

Отметим, что это третья победа «Юности» в Континентальном кубке. Ранее команда завоевывала трофей в сезонах 2006/07 и 2010/11.