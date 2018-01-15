Видеофакт: Рассерженные брестчане освистали чиновников 3 15.01.2018, 22:25

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Люди задали властям неудобные вопросы о вреде аккумуляторного завода под Брестом.

В Бресте люди пришли на встречу с представителями строительного предприятия и райисполкома, чтобы оспорить решение о строительстве аккумуляторного завода под Брестом, передает «Радыё Свабода».

Один из инициаторов сбора подписей, берёзовский активист, блоггер youtube-проекта «Народный репортер» Александр Кабанов вел прямую трансляцию со встречи.

Представители власти не смогли ответить на значительную часть вопросов, и в конце встречи присутствующие скандировали: «Позор!»

За приостановление строительства подписались 7,5 тысячи человек. Обращение в поддержку приостановки строительства завода, проведения независимой экологической экспертизы и повторных общественных обсуждений будет направлено в администрацию Лукашенко, «палату представителей», Брестский облисполком и областной «совет депутатов». Сбор подписей, начавшийся 6 января продолжается.