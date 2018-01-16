Белорусские священники: Большевизм — это ядовитый гриб 11 16.01.2018, 16:34

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Никакие внешние эпизодические сходства с христианством не могут служить оправданием тоталитаризма.

Культ Ленина не имеет ничего общего с христианством, говорят белорусские православные священники, комментируя последние заявления президента России Владимира Путина, который сравнил мавзолей лидера российских коммунистов Владимира Ленина с мощами христианских святых, сообщает «Белсат».

Никакие внешние эпизодические сходства с христианством не могут служить оправданием тоталитаризма, пропаганды классовой вражды, ненависти, геноцида собственного народа, считает официальный представитель БПЦ протоиерей Сергей Лепин.

Пресс-секретарь БПЦ: Большевизм – детище ненавидящих христианство

Отец Сергей Лепин

Фото: sobor.by

Иногда марксизм-ленинизм и некоторые другие родственные идеологии нередко относят к светским формам религиозности, которые имеют определенные черты настоящих религий — там есть и свое «священное писание» и традиции его понимания, свои «еретики» и «раскольники», «святые места», обряды, процессии и праздники, отмечает пресс-секретарь Белорусской Православной Церкви отец Сергей Лепин в своем блоге.

«Уподобление мумии Ильича мощам христианских святых формально (НЕ сущностно!), так сказать, не так уж и бессмысленно… Попытки сделать из Христа «первого коммуниста» предпринимались достаточно давно. Искушение марксизмом прошли очень многие религиозные философы (в том числе и русские)», – заявил священник в комментарии через интернет.

По-сути коммунисты в СССР часто сознательно замещают христианство новым учением, однако при этом суть явлений была радикально разной.

«С моей точки зрения, подобие в некоторых вопросах большевизма христианству нисколько не делает его, большевизм, «более истинным» и заслуживающим доверия – так же как большая схожесть ядовитого и съедобного гриба не делает ядовитый гриб «более съедобным». Наоборот, чем больше ядовитый гриб похож на съедобный, тем более он опасен. Сегодня можно встретить «иконы» и с Лениным, и со Сталиным – настоятельно призываю не путать все это с церковным учением. Это – не религия православных христиан», – заключил священник.

Александр Шрамко: Кремль видел в христианстве средство манипулирования

Священник Александр Шрамко

Фото: religia.by

«Давно говорится, что коммунистическая система базировалась на квазирелигийных основаниях, она паразитировала на врожденном религиозном чувстве человека, во многом пародируя и внешние формы религиозности. Вот только христианское мировоззрение противопоставляет не атеизм и веру, а веру истинную и веру ложную», – считает минский православный священник отец Александр Шрамко.

«Но почему же именно сейчас всплыла эта параллель коммунизма с христианством? К сожалению, это плохой знак для современного христианства. Это значит, что власть все больше видит в христианстве идеологическую систему, аналогичную тому же коммунизму, и рассматривает его как удобное средство манипулирования и управления людьми», – пишет священник Свято-Михайловского прихода БПЦ.

«Христианская мораль» по-путински

«Свобода, равенство, братство, справедливость — это все заложено в Священном Писании, это все там есть. А кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали», – заявил Путин на выходных.

В Моральном кодексе строителя коммунизма, который был составлен только в 1960-е годы, уже в период постепенного смягчения советской политики, первой «заповедью» была «преданность делу коммунизма».