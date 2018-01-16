Столичные спасатели освободили застрявшего под киоском кота 4 16.01.2018, 16:41

2,201

Животное вырвалось из рук хозяйки, спряталось под киоск и застряло там.

Сегодня минские спасатели освободили кота из-под киоска на улице Матусевича. Об этом рассказала официальный представитель столичного управления МЧС Ольга Мельченко, пишет tut.by.

Женщина везла своего кота в ветеринарную клинику, но на остановке на Матусевича животное вырвалось из рук, спряталось под киоск и застряло там. Хозяйка позвонила в МЧС.

— Поскольку в этот момент помощь людям не требовалась, спасатели подъехали и с помощью гидравлического инструмента приподняли киоск и смогли достать кота, — рассказала Ольга Мельченко.

Отметим, такие случаи не входят в компетенцию спасателей и каждый подобный звонок рассматривается индивидуально. Исходя из соображений гуманизма и если в этот момент помощь людям не требуется, в МЧС откликаются на такие случаи.