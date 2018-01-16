Солигорских учителей заставляют ночью патрулировать улицы 17 16.01.2018, 21:48

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Также учителя не понимают, почему они должны организовывать массовое посещение хоккейных матчей.

В редакцию nn.by пришло письмо от учителей из Солигорска, в котором они жалуются на вынужденную «систематическую отработку улиц и дорог в ночное время».

С целью «активизации общества против несвойственных функций педагогов» учителя просят продемонстрировать один из планов для педагогов Минской области, который подробно расписывает их работу во время зимних каникул с 20 декабря 2017 года до 8 января 2018 года.

Комплексный план мероприятий «Безопасные каникулы», утвержденный заместителем председателя Минского областного исполнительного комитета Виктором Сиренко, включал в себя как обычные профилактические выступления на тему законодательства, проведение заседаний семейных клубов (вроде дискуссии «Детки в пивной клетке»), обеспечение мониторингов жилищно-бытовых условий, так и обязанности на позднее время, которые не нравятся учителям больше всего.

А именно — участие в учительско-родительских патрулей в вечернее и ночное время с посещением мест концентрации несовершеннолетних (дискотеки, клубы, объекты общественного питания и другие), а также улиц и дорог, чтобы выявлять там нарушения ПДД детьми.

Также учителя не понимают, почему они должны организовывать массовое посещение хоккейных матчей.

«В педуниверситетах нас не учили патрулировать улицы и дороги в ночное время, а также принудительно загонять детей на хоккейные матчи, как требует данный документ. Кроме того, обязанность учителя — учить, а ночью — спать, чтобы утром снова учить с новыми силами и знаниями. Зарплату же учитель получает за занятия. За работу в ночное время в общественных местах и на улицах получают представители совсем других профессий», — возмущаются педагоги, которые, к сожалению, не оставили сведений для обратной связи, чтобы мы имели возможность связаться с ними и выяснить дополнительные обстоятельства.

Но план имел место. Родительские-учительские патрули на дискотеках и в других развлекательных местах — это уже не новинка в методах работы со школьниками. Новые обязанности прирастают — и учителя, как видно, гневаются.

А что думают о такой реакции на их планы работы представители Управления образования Минского областного исполнительного комитета?

В отделе социальной и воспитательной работы нам ответили следующее:

«План мероприятий «Безопасные каникулы» носит рекомендательный характер, принудительности в этом распоряжении не было. Учительско-родительские патрули были, есть и остаются, но это не ночное время, а до 22-23 часов, они входят в комплекс воспитательных мероприятий, и не так уж часто приходится их посещать.

На дорогах же дежурить никто долго не требовал — там в основном работают руководители учреждений образования. Я тоже была учительницей и чувствовала ответственность за детей в это время, поэтому, когда надо было идти в патруль — шла. Это наши обязанности, как бы эмоционально ни реагировали на это некоторые педагоги. Но принуждения в таких планах не было и нет — нюансы их исполнения руководство школ согласовывает с учителями на месте», — прокомментировала заместитель начальника отдела Ирина Садовская.