Отказался вдруг 2 Виталий Портников

18.01.2018, 17:15

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Виталий Портников

Путину противостояние с Белым Домом крайне невыгодно.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Россию в том, что она помогает КНДР обходить международные санкции. По мнению Трампа, Россия противодействует не только американским, но и китайским усилиям - "в то, чем нам помогает Китай, вклинивается Россия. Иными словами, Россия компенсирует то, что делает Китай".

На первый взгляд такое обвинение может показаться парадоксальным. Во время предвыборной кампании - да и после нее - Трамп не стеснялся в обвинениях по адресу Китая и уверял, что сможет обо всем договориться с Путиным. Именно Китай, как известно, является главным спонсором северокорейского режима. Россия играет в его жизнеобеспечении скорее вспомогательную роль. Почему же виноват оказался Путин, а не Си Цзиньпин?

Начнем с того, что обвинения Трампа могут быть самой обыкновенной правдой. В Пекине действительно могут быть обеспокоены растущей самостоятельностью Пхеньяна. Советские лидеры в прошлом тоже ненавидели отбивающиеся от рук социалистические страны больше, чем капиталистов, - вспомним проклятия в отношении Югославии, Албании, да и того же Китая. Так что готовность действовать в рамках международных санкций против КНДР выглядит вполне оправданной с точки зрения Пекина.

Формально Китай не предпринимает никаких самостоятельных шагов, он просто вынужден следовать предписаниям международного сообщества. И "братской дружбе" ничто не угрожает, и давление нарастает.

Путин - совсем другое дело. Вассал моего вассала, как известно, не мой вассал. Почему бы не помочь северокорейскому безумцу, тем более что ему удается так хорошо щекотать нервы американцам? О том, что помощь может привести к реальному применению бомбы, войне на Корейском полуострове и даже к более серьезным последствиям, российский президент вряд ли задумывается. За последние годы мы могли убедиться в том, что, когда речь идет о противостоянии с Америкой, Путина вообще не интересуют последствия.

И все же раньше Трамп банально закрывал на это глаза. Он прощал Путину игнорирование Америки и в Украине, и в Сирии, и в самих Соединенных Штатах. А в ситуации с Северной Кореей не простил.

И в этом тоже есть логика. Противостояние с КНДР (в отличие от проблем в Украине и Сирии) - это не просто международный конфликт, а военная угроза непосредственно Америке. По крайней мере Ким Чен Ын угрожает непосредственно Соединенным Штатам. И это слышит весь мир. И это слышит Америка. И это слышит избиратель американского президента.

Это личная война Трампа. И в этой войне "друг Владимир", с которым он так рассчитывал договориться, оказался на другой стороне. Обидно. Но предсказуемо. И, кроме того, на данный момент выгодно для самого Трампа. Потому что его окружение обвиняют в связях с Россией, а не с Китаем. Чем дальше Трамп дистанцируется от Кремля, чем более серьезным будет его собственное противостояние с Путиным, тем меньше Трамп уязвим для этих обвинений. Трампу удобно противостояние с Кремлем. А вот Путину противостояние с Белым Домом крайне невыгодно. Для того чтобы обезопасить себя, он должен был бы демонстративно помогать американскому президенту в его конфронтации с Пхеньяном.

Но это не рецепт для Путина. Вера в собственное величие - плохой советчик. Она помогла Путину превратиться в главное пугало ХХІ века, только Ким Чен Ын конкурирует с ним в этой номинации. Но она же суживает поле для маневра до размеров щели. И убеждает практически каждого, что с российским правителем договориться просто невозможно.

Теперь это понял и Трамп.

Виталий Портников, "Грани"