Александр Турчинов: Россия четко и недвусмысленно признана государством‑агрессором 15 18.01.2018, 17:37

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Александр Турчинов

Закон о реинтеграции Донбасса расширяет возможности ВСУ противодействовать российской агрессии.

Принятый парламентом закон о реинтеграцию Донбасса создает условия для восстановления территориальной целостности Украины в Донецкой и Луганской областях и усиливает позиции украинских военных в противодействии вооруженной агрессии России, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, пишет "Зеркало недели. Украина".

"Этот закон создает правовые и организационные условия для восстановления территориальной целостности Украины в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, расширяя возможности Вооруженных сил Украины, других военных формирований, этот закон усиливает наши позиции в вопросе противодействия вооруженной агрессии Российской Федерации и восстановления территориальной целостности Украины", - цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

К тому же, определение Российской Федерации как государства-агрессора значительно усилит позицию Украины в международных судах, считает Александр Турчинов.

"В этом законе Российская Федерация четко и недвусмысленно признана государством‑агрессором, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей - оккупированными. Это полностью перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под "миротворческую операцию" и значительно усиливает позицию нашей страны в международных судах. Спасибо всем патриотам Украины, которые обеспечили принятие этого важного для страны закона", - резюмировал секретарь СНБО Украины.

Напомним, 6 октября 2017 года Верховная Рада одобрила в первом чтении президентский законопроект (№7163) "Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Проект, в частности, определяет оккупированные Россией территории в Донецкой и Луганской областях и признает право Украины на самооборону в соответствии со ст.51 Устава ООН.