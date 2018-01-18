Дарья Домрачева: Для меня было мечтой увидеть Бьерндалена на старте в Пхенчхане 8 18.01.2018, 20:37

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Белорусская биатлонистка поделилась мнением о непопадании в олимпийский состав сборной Норвегии ее супруга.

Дарья Домрачева прокомментировала непопадание в олимпийский состав сборной Норвегии ее супруга Оле-Эйнара Бьерндалена.

«Мне до сих пор сложно поверить в то, что Оле-Эйнар не поедет на Олимпиаду. Как и для всех настоящих биатлонных болельщиков, для меня было мечтой увидеть его на старте в Пхенчхане. Легко ли он перенес это решение? Да вы что, как такое можно легко принять. Конечно, он переживает, мы вместе переживаем. Он поедет на Европу, потому что он настоящий спортсмен», — цитирует Домрачеву sportbox со ссылкой на «Матч-ТВ».